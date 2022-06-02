已清洗冷氣！開送風仍飄悶臭味 內行曝「1動作」秒改善
天氣逐漸變得炎熱，許多民眾為了有舒適的環境已經紛紛開啟家中冷氣。不過就有一位民眾才清洗冷氣機不到2個月，使用時竟又飄出悶臭味，立刻引起網友熱議。
這名女網友在臉書社團《爆系知識家》發文，表示最近開冷氣都會飄出一股味道，但是為了要在夏天使用冷氣，日前才請師傅將冷氣機整台拆回去清洗，雖然剛洗好時沒有異味，但是不到2個月的時間，「每當冷氣送風時，跟之前一樣，會飄出一些悶悶的臭味？」原PO也補充也已清洗濾網，因此讓她感到相當苦惱！
貼文一曝光，立刻有網友表示：「溫度調低會改善～」、「我覺得好像是酸味醋味，但是開冷一點，一段時間就會消失了」、「霉味。就是吹的比較低溫…用完馬上關，沒有送風乾燥。這是習慣跟環境的問題，有的地方比較容易發霉。」、「我租屋處有時也會飄出異味，溫度再調低一點就沒有了」、「這個問題我有問過當初幫我裝冷氣的人，他說有味道的話就調低1～2度會改善，但會很冷」、「你不調低，冷氣怠速會有濕氣，久了就有味道」。
另外也釣出一名專業網友的回應：「冷氣關機前可以改送風定時一小時關機，將機體內的水氣吹乾…這邊解釋一下。冷氣使用時器其機內處於低溫，而直接關閉時機內仍處於低溫，室溫比機內溫度高會導致機內冷凝，因此要繼續開送風，將機內溫度升高並且將這期間的冷凝藉由送風送出機內」。（編輯：陳珮瑜）