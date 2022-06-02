上班16天只領13K！店長列算法「時薪剩90.3」：我也無奈

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他隨後貼出朋友截圖的對話內容，代表公司的店長坦言「這個我對妳很抱歉，因為要照公司算法，我也無奈，望妳不要心裡不舒服，因為我們之前也是這樣算」。
在圖片中的公司薪資算法則為「月薪2萬8000元先除以31天，得出日薪為903元，再以903元除以一天工作10小時，時薪等於90.3元，而當事人本月上班16日又5.5小時，得出應領薪水為14925元，再扣除勞健保後，最終實領金額為13972元」，聽完後當事人也只能悲鳴「少的可憐嗚嗚，我的薪水...」。
而內容曝光後立刻有不少網友大罵「正確公式是：月薪/30天/8小時，而且月薪制週休二日是要給薪的」、「時薪90塊....是回到10年前嗎」、「這不是月薪算法，也不是時薪算法，這是慣老闆神算式」、「這樣休假日都不支薪算什麼月薪」、「時薪最低薪資168，月薪改時薪算，還算出90.3元這奇怪數字」、「我的時薪制員工上個月做162小時，都還有27200欸」。
後續也有內行揭露正常算法「每月30日（底薪÷30）×每日8小時（日薪÷8）＝240小時，（週週休2日，不足8日的休假都要以×2的加班工時記算），每日超過8H工時後既算加班，8H後就要時薪×2開始計算，這間公司的那種算法完全不對，拿去勞工局勞動部就會有完整又正確的算法了」。
而根據《勞基法》第22條規定「工資應全額直接給付勞工」，目的是為了避免工資被任意扣減，若雇主未經勞工同意，單方面逕調工資項目及計算方式，經地方勞工行政主管機關查證屬實，將依法處新臺幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名等。（編輯：潘毅）