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6300元剪髮對決落幕！反骨正妹「新片神操作」　網讚高EQ

▲雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」是反骨男孩旗下成員，甜美的長相備受關注。（圖／蔡艾宸IG）
▲雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」是反骨男孩旗下成員，甜美的長相備受關注。（圖／蔡艾宸IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 10:33:07

雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」是反骨男孩旗下成員，五月中時上Joeman系列單元「Joe是要對決」擔任「平價剪髮vs奢華剪髮」對決的來賓，造成爭議，事件延燒了將近半個月之久，也在來賓紀卜心再找Andy老師改造之後，完美劃下句點。而昨（1）日，軒姐宸妹也發表新片，被網友譽為是「6300元剪髮對決落幕篇」，掀起熱烈討論。

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▲雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」參加Joeman剪髮對決惹出爭議，妹妹艾宸體驗了奢華剪髮成果之後，因為不滿意其造型，在鏡頭前臭臉被抓包，事件延燒半個月之久。（圖/Joeman頻道）
回顧事件經過，當時候妹妹艾宸體驗了奢華剪髮成果之後，因為不滿意其造型，在鏡頭前臭臉，甚至在拍片現場落淚，翻車現場造成設計師、來賓以及主持人非常尷尬；隨後因為影片中，Andy老師允諾要幫來賓紀卜心免費改造，過兩週後改造紀卜心，將其剪了「公主切」以及染了「伯爵榛果色」，深受網友好評，許多人也期待軒姐宸妹對此事發聲。

如今，就有眼尖網友發現，軒姐宸妹1日上傳新片Cover「說好不哭」的歌曲，正巧應對紀卜心與Joeman在IG上的玩笑話，由於在紀卜心改造完隔天發出照片之後，Joeman在底下留言「請問新專輯叫什麼名字？」紀卜心便回應「說好不哭」，隨後也透露「這只是開玩笑，就是一個時事梗，每個年紀都會有不同的想法跟心態，相信人都會成長的」以此給軒姐宸妹鼓勵。

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▲軒姐宸妹日前發出歌曲Cover「說好不哭」的影片，被網友譽為是「6300元剪髮對決落幕篇」。（圖/軒姐宸妹YT）
而軒姐宸妹就發出歌曲Cover「說好不哭」的影片，前後呼應讓不少網友聽完之後全融化「沒想到姐妹對卜心的小玩笑這麼認真對待！直接出一首歌哈哈哈哈，音色很好聽，拍得也很用心，感覺雙胞胎經過這次事件有長大」、「懂得自嘲EQ很高，相信她們在這件事情已經成長不少」、「這個速度跟態度給過，如果配上宸妹哭的樣子會更好笑XD加油喔」、「看他們上節目講話卡卡的，但唱歌意外很柔好聽，希望她們不會被這件事擊垮！」、「感覺真的有長大了，這種自嘲方式不是人人都做得到，加油軒姐宸妹！事件終於落幕了。」（編輯：張嘉哲）

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