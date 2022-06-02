她飲料「1點法」遭路人嗆難搞！釣整排店員搖頭吐心聲
台灣人對手搖飲的熱愛程度近幾年越來越高，就有一名網友表示，她日前去買飲料時和店員要求「料少」，沒想到竟因此被路人嫌難搞，讓她感到相當委屈，貼文一出立即引起熱議，也釣出手搖飲店員吐露心聲：「這樣點很正常啊，我們常常也有客人說只要幾顆的那才叫難搞！」
該名網友在Dcard中貼文，她表示買飲料時點了一杯珍珠奶綠，並要求半糖少冰、料少，也有和店員說清楚要多少量的料，沒想到拿到飲料後回車上，男友竟說「剛剛旁邊那對情侶說：『她怎麼那麼難搞？要求這麼多？』感覺是在說妳耶！因為妳排在他們後面點餐，我還想說妳點了啥」，讓她一聽傻眼直呼：「想問問大家我這樣做錯什麼事了？只是想要料少而已就被別人罵，滿肚子委屈！」
貼文一出，網友們紛紛出言安慰，「有些人就是嘴碎，放寬心別讓這種人影響心情，他們或許除了這樣人生沒有其他樂趣了」、「又不是他們付錢，聽聽就好啦，你的要求也沒有超過那杯的價值」、「他們也沒講到你聽見，不用太在意了」、「路人話當耳邊風就好」、「有些人就是喜歡靠講別人兩句來讓自己感覺很高尚，我也遇過幾次」。
還有店員搖頭吐露心聲，「我突然想到之前有客人跟我說他珍珠只要10顆，我就真的一顆一顆算給他」、「這樣點很正常啊，我們常常也有客人說只要幾顆的那才叫難搞」、「這樣還好吧，又不是要求冰塊3顆，2顆大1顆小」、「之前看過一個阿北要求洗珍珠，然後店員一定要在他眼前洗珍珠他才要喝」、「這也沒啥啊我做飲料店覺得這沒什麼啊」。（編輯：賴禹妡）