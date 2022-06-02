鐵粉敲碗成功！摩斯紅茶升級「神品」網嗨：一次到位喝爆
摩斯漢堡的紅茶圈粉無數，堪稱是品牌「本體」，如今鐵粉敲碗成功！摩斯漢堡正式幫大家把紅茶升級，經典紅茶加入100%鮮奶成為「摩斯經典奶茶」，超懂粉絲一次到位，網友嗨翻「神品又加一」要喝爆。MOS Café咖啡豆全面升級，透過APP「MOS安心取溫馨送」功能，摩斯咖啡和拿鐵咖啡通通買10送10！
摩斯漢堡經典紅茶的老饕隱藏喝法早就被揭露，加檸檬片、加奶精球都是公開的必喝特調，不懂喝還會被笑跟不上腳步。如今速食界又一隱藏菜單升級成正品上線！被網友大推的摩斯紅茶，現在直接加入100%純淨優質牛乳，不添加奶精與香料，打造成「摩斯經典奶茶」正式販售，鮮奶茶的奶香迷人，還喝得到回甘茶香，不用再自己客製加進奶精球了。
MOS Café咖啡豆也全面升級國際專業認證 ，「摩斯咖啡」全新採用哥倫比亞及巴西出產的100%優質阿拉比卡「雨林聯盟認證咖啡豆」，採水洗處理及中度烘焙，帶出榛果與明亮柑橘香味；「拿鐵咖啡」與「卡布奇諾」選用的「澳式精選咖啡豆」產自巴布亞新幾內亞及印度，經水洗法處理中深度烘焙後直送台灣，入口有堅果香氣，濃郁順口平衡感極佳。透過APP「MOS安心取溫馨送」功能，摩斯咖啡和拿鐵咖啡通通買10送10！
夏季新品還有清爽「義式牛肉蛋沙拉堡」，在元氣煎蛋上再疊入綿密滑嫩雞蛋沙拉，蛋白質滿滿！呼應甜點界大受歡迎的新寵，「MOS巴斯克乳酪蛋糕」強化無麩質版本，加入在地生產的黃檸檬汁及微酸的澳洲卡夫乳酪，濃郁卻入口即化，單個售價85元，搭配套餐加購價80元；幸福午茶點購MOS巴斯克乳酪蛋糕及中杯摩斯咖啡享優惠價109元（原價135元）。
可不可熟成紅茶端午連假前夕，迎接日漸炎熱的天氣，推出大受好評的春鳳系列2.0，主打清新甘甜的綠茶搭配整條新鮮鳳梨果肉，再點綴兩顆金桔，開賣香甜微酸的「冰鳳春芽」！於5/25～6/30獨家上架Uber Eats外送平台；6/1～6/14新客獨家期間限定「春芽系列買一送一」，訂購指定飲品「春芽綠茶」與「冰鳳春芽」享大杯限量買一送一優惠，數量有限售完為止（Uber Eats新用戶限定優惠，每帳號每日限於同一分店使用一次，每訂單最多買五送五）。