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在家包不出多汁的水餃？行家點破「少1步驟」：太重要了

▲水餃、餛飩等麵食類，在台灣一直深獲喜愛，更有不少人會嘗試在家自製，做出最適合自家人的口味。（示意圖／翻攝Pexels）
▲水餃、餛飩等麵食類，在台灣一直深獲喜愛，更有不少人會嘗試在家自製，做出最適合自家人的口味。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 13:07:11

水餃、餛飩等麵食類，在台灣一直深獲喜愛，更有不少人會嘗試在家自製，做出最適合自家人的口味。就有民眾在家「包不出有湯汁的水餃」，決定上網求助，隨即有主婦解釋，全因為少了「1個步驟」。

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原PO在臉書社團《家常菜》發文提到，近期自己在家包了4次水餃，韭菜、高麗菜的內餡都嘗試過，但仍不合家裡人的胃口「他們想要吃咬下去有湯汁的水餃，跪求各位教教可以有湯汁的內餡比例」。

▲有主婦在家包高麗菜水餃，決定改變內餡「1佐料」的比例，意外掀起網友共鳴。（圖／翻攝《廚藝公社》）
▲不少內行人指出，若想做出吃起來多汁的水餃，不能忽略「打水」這個步驟。（示意圖／翻攝《廚藝公社》）
貼文曝光後立刻有不少內行點破主因在於少了「打水」這個步驟，並分享經驗談「絞肉要稍有肥肉比較潤口，絞肉調味時要分數次加水就會有湯汁」、「薑打成汁水加進去肉裡，用手順時鐘攪動，攪的有點牽絲的感覺，也可以打個蛋白進去，這樣肉就會鎖水又好吃了」、「肉打水太重要了，還有菜不要太碎，我個人是這樣、雖然沒有很厲害但是不會乾乾柴柴」、「肉餡要多汁，都是需要打水的，加蔥薑水調出來內餡會更香」、「打水步驟不可少，肉調味後慢慢加入蔥薑水同一方向攪動，肉都吸水了，冰箱冰一下，就可以包了」、「打水的時候一定要多次少量的加，每一次都要充分攪拌均勻，讓肉餡充分吸收水分之後再加下一次，最終攪拌至肉餡呈現黏稠狀」。（編輯：潘毅）

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