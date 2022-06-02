在家包不出多汁的水餃？行家點破「少1步驟」：太重要了
水餃、餛飩等麵食類，在台灣一直深獲喜愛，更有不少人會嘗試在家自製，做出最適合自家人的口味。就有民眾在家「包不出有湯汁的水餃」，決定上網求助，隨即有主婦解釋，全因為少了「1個步驟」。
原PO在臉書社團《家常菜》發文提到，近期自己在家包了4次水餃，韭菜、高麗菜的內餡都嘗試過，但仍不合家裡人的胃口「他們想要吃咬下去有湯汁的水餃，跪求各位教教可以有湯汁的內餡比例」。
貼文曝光後立刻有不少內行點破主因在於少了「打水」這個步驟，並分享經驗談「絞肉要稍有肥肉比較潤口，絞肉調味時要分數次加水就會有湯汁」、「薑打成汁水加進去肉裡，用手順時鐘攪動，攪的有點牽絲的感覺，也可以打個蛋白進去，這樣肉就會鎖水又好吃了」、「肉打水太重要了，還有菜不要太碎，我個人是這樣、雖然沒有很厲害但是不會乾乾柴柴」、「肉餡要多汁，都是需要打水的，加蔥薑水調出來內餡會更香」、「打水步驟不可少，肉調味後慢慢加入蔥薑水同一方向攪動，肉都吸水了，冰箱冰一下，就可以包了」、「打水的時候一定要多次少量的加，每一次都要充分攪拌均勻，讓肉餡充分吸收水分之後再加下一次，最終攪拌至肉餡呈現黏稠狀」。（編輯：潘毅）