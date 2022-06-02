強尼戴普官司逆轉勝！網抖出「最大贏家」愣爆：根本先知
美國好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的世紀官司終於結束，官司進行六周庭審後，陪審團最後經過13小時審議，終於做出判決，由強尼戴普勝訴，洗刷6年來「家暴男」臭名，然後除了強尼戴普律師卡蜜兒被封為是最大功臣之外，也有網友熱議本次官司最大贏家其實是知名精品品牌「Dior」，掀起話題。
一名網友於官司結果出爐後，在PTT貼文指出「Dior香水是不是才是最大贏家？只有他們在強哥落魄時支持他！不畏懼外界的流言蜚語，依然力挺強哥！現在強哥官司又贏了，是不是意味Dior從頭到尾都是壓對邊？看來股票跟商品都準備大賺一波了！我都想要買香水支持強哥跟Dior了！」
貼文一出，網友紛紛回應「強尼代言這款賣翻了，Dior真的賺到」、「這瓶香水真的很強哈哈哈哈」、「這張拿來放勝訴的廣告一定買爆」、「當初廣告一出來還真的因為強哥太帥買了一瓶，味道真的不錯」、「不過話說，官司都贏了，強哥差不多該減肥了吧XD」、「Dior在逆風相挺的廣告就讓產品大賣了」、「Dior精準判斷爽到自己了」、「Dior絕對是最大贏家」、「迪士尼跟華納都切割了，Dior這操作根本先知」。
事實上，當初強尼戴普自深陷家暴疑雲之後，就被合作多年的迪士尼、華納兄弟接連切割，但是國際大牌Dior仍選擇繼續和他合作，據外媒報導，這是因為從2015年以來，強尼戴普所代言的Dior男性香水「曠野之心」，在2021年推出形象廣告時，至今累積超過9000萬點閱率，平均每「3秒就賣出一瓶」，甚至單日曾經創下超過450萬美金的銷售額，相當驚人，而在強尼戴普事件逐漸發酵之時，Dior也沒打算放棄強尼戴普這位強力代言人，許多粉絲也依舊持續購買，以購買力來支持他，如今，強尼戴普勝訴，就算基於商業考量，不少網友也稱讚Dior這個不離不棄的大牌戰友，掀起話題。（編輯：張嘉哲）