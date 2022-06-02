Amber說話了！不認與台南Josh離婚和車、房有關：都亂講
知名YouTuber「台南Josh」，在今年1月傳出被新婚妻子Amber家暴，引發社會高度關注，而台南Josh的表姊「巴毛律師」負責替他打官司，也透露兩人已與5月中正式離婚。不過外界對於兩人離婚的原因眾說紛紜，Amber今（2）早在個人IG發出限時動態澄清，直呼「話都隨便亂講」但隨後又刪除，似乎是否認外傳離婚與車子房子有關的揣測。
回顧台南Josh與Amber的短暫婚姻，兩人於2021年7月結婚，今年1月就傳出家暴，新家的房間、客廳滿目瘡痍，枕頭、婚紗照被刀劃破，牆壁上還寫著「死媽寶」等字眼，讓外界十分震驚。
隨後Amber發聲道歉，認了是自己情緒失控、有情緒控管的問題，之後兩人就未再對家暴與婚姻問題發言，直到台南Josh日前在個人YouTube頻道更新影片，重回兩人的家，再度提到當初被家暴的心情，然後就是巴毛律師證實兩人已於5月中離婚。
兩人離婚消息曝光後，外界又有一些相關報導，Amber在限時動態上一度發文表示，「就事論事，這件事不是讓你們無限上綱，話都隨便亂講。誰會嫌棄車子、房子，還願意在沒有求婚、沒有婚禮的情況下，在外面套房先登記結婚？」似乎是在澄清傳言，不過隨後又把這則限時動態刪除，目前Amber個人IG的發文仍停留在家暴後的道歉信。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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