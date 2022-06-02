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解封出國最想飛哪？日韓霸榜不意外　歐美「2理由」失寵

▲疫後解封出國，如果縮短回國隔離天數，最想飛哪裡？根據Klook調查統計，日本、韓國不意外奪下冠亞軍，歐美國家竟集體摔出排行榜前五名。（圖／Klook提供）
▲疫後解封出國，如果縮短回國隔離天數，最想飛哪裡？根據Klook調查統計，日本、韓國不意外奪下冠亞軍，歐美國家竟集體摔出排行榜前五名。（圖／Klook提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-02 15:32:07

疫情緊繃多時，台灣有望於6月宣布邊境解封，7月可以跟團出國？大家期待旅遊的心蠢蠢欲動，尤其昨（1）日起南韓已開放個人觀光簽證的申請，日本也即將於6/10開放海外觀光團客入境，目前還將台灣列於免檢測隔離名單。根據Klook統計「如果縮短回國隔離天數，你最想飛哪個國家？」日本、韓國奪下冠亞軍霸榜不意外，沒想到歐美國家竟集體摔出排行榜前五名。

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Klook電商平台於社群網站提出票選「如果縮短回國隔離天數，你最想飛哪個國家？」統計網友疫後出國最想飛的國家Top 10，與台灣友好的日本不負眾望成為第一名，超過一半的網友都表示「好想飛去日本」！民眾分享「迪士尼預備備！」很期待到樂園玩，並點名「好想去京都清水寺」等走訪必去景點。

▲6/1重新開放個人旅遊短期簽證的南韓衝上第2名。（圖／Klook提供）
▲6/1重新開放個人旅遊短期簽證的南韓衝上第2名。（圖／Klook提供）
求新求變速度驚人的南韓，疫前就被大家公認每一次造訪都被新店驚艷，奪下亞軍也可說是意料中的事，網友開玩笑說「要先回首爾一趟，因為太多店都變了，要先更新資訊」，喊聲「釜山吃海鮮！豬肉湯飯！想念異國美食的滋味」，直說必須好好採購一番。

以後旅客首次出遊旅遊的目的地主要以「鄰近國家」為主，名列前茅的都是亞洲國家，第三名則是超Chill的泰國，擁有眾多美麗小島、適合渡假的陽光沙灘和美食，大家都忍不住想好好放鬆一下。

▲第3名是能夠好好度假放鬆的泰國。（圖／Klook提供）
▲第3名是能夠好好度假放鬆的泰國。（圖／Klook提供）
然而過去也相當受歡迎的歐美國家，卻在這一次調查中集體摔出排行榜前五名，Klook台灣總經理林耀民表示：「旅客們在目的地挑選上，仍偏向熟悉且鄰近的目的地，像是台灣旅客就特別偏好前往日本、南韓、泰國等國家旅遊」，成為比歐美各國更嚮往的首選。

▲Klook社群IG限時動態調查 「如果縮短回國隔離天數，你最想飛哪個國家」榜單。（圖／Klook提供）
▲Klook社群IG限時動態調查 「如果縮短回國隔離天數，你最想飛哪個國家」榜單。（圖／Klook提供）
而雄獅旅遊根據《欣傳媒》2022旅遊觀光趨勢報告，公布的最新資訊中顯示，疫後出國機票、交通、住宿等成本皆增加，預估未來一年內團體旅遊費用漲幅約3至5成，日本東京、大阪要價5萬元以上，沖繩、九州也以4萬元起跳；南韓首爾預估5日團費約4萬元以上；長程航線的歐美預估團費價格則需10～12萬之間，價格夠不夠親民可能也是影響旅客消費排序的關鍵。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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