解封出國最想飛哪？日韓霸榜不意外　歐美「2理由」失寵

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求新求變速度驚人的南韓，疫前就被大家公認每一次造訪都被新店驚艷，奪下亞軍也可說是意料中的事，網友開玩笑說「要先回首爾一趟，因為太多店都變了，要先更新資訊」，喊聲「釜山吃海鮮！豬肉湯飯！想念異國美食的滋味」，直說必須好好採購一番。
以後旅客首次出遊旅遊的目的地主要以「鄰近國家」為主，名列前茅的都是亞洲國家，第三名則是超Chill的泰國，擁有眾多美麗小島、適合渡假的陽光沙灘和美食，大家都忍不住想好好放鬆一下。
然而過去也相當受歡迎的歐美國家，卻在這一次調查中集體摔出排行榜前五名，Klook台灣總經理林耀民表示：「旅客們在目的地挑選上，仍偏向熟悉且鄰近的目的地，像是台灣旅客就特別偏好前往日本、南韓、泰國等國家旅遊」，成為比歐美各國更嚮往的首選。
而雄獅旅遊根據《欣傳媒》2022旅遊觀光趨勢報告，公布的最新資訊中顯示，疫後出國機票、交通、住宿等成本皆增加，預估未來一年內團體旅遊費用漲幅約3至5成，日本東京、大阪要價5萬元以上，沖繩、九州也以4萬元起跳；南韓首爾預估5日團費約4萬元以上；長程航線的歐美預估團費價格則需10～12萬之間，價格夠不夠親民可能也是影響旅客消費排序的關鍵。
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