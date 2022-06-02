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7-11店員為何「甘願做10年」？真相被揭穿：還會再做10年

▲台灣超商密集度非常高，應有盡有的服務加上24小時營業的特性，成了民眾日常生活中不可或缺的商家之一。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲台灣超商密集度非常高，應有盡有的服務加上24小時營業的特性，成了民眾日常生活中不可或缺的商家之一。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 14:00:25

台灣超商密集度非常高，應有盡有的服務加上24小時營業的特性，成了民眾日常生活中不可或缺的商家之一，不過超商要營運，肯定還是要有所謂的「店員」存在，但你是否發現自家附近有些超商店員任職時間長到讓你深感不可思議呢？近日，就有網友討論「為何有人7-11可以做十幾年啊？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「我高中的時候，住家附近有一個小7的店員，當時應該是剛退伍吧，最近我回老家，那個人竟然還在＝＝！我現在已經33歲，一路從高中、大學、研究所畢業到進入職場好幾年了，為什麼那個店員還在那啊，7-11是有什麼好康的讓他捨不得去一般公司上班？」

貼文一出，網友紛紛回應「你有沒有問，說不定他是店長」、「我這邊的店長，從我小學買點數開始到現在研究所他還是在......」、「高機率他家開的」、「可能店長的親戚，我家這全家一個就是，也做九年有了，也才30出頭」、「我覺得應該是老闆吧，店長也不可能撐那麼久」、「老闆相關周邊人物啦，不可能有人可以做這麼久的」、「你下次可以問他，99%店是他家開的」。

▲超商業者紛紛開跑本周限定促銷，7-11推出LOTTE「用喝的」冰淇淋，打折後接近半價。（圖／記者黃韻文攝）
▲網友不解為何有人可以擔任「超商店員」長達數十年，掀起廣大討論。（示意圖／記者黃韻文攝）
綜合網友意見，多數人認為會在超商任職時間如此漫長的緣故，應該是因為「自己本身是店長」、「該間店老闆周遭友人、親戚」、「自己就是該間店老闆」等等因素，認為超商職員流動率相對較高，不太可能會有人一次就做10年。

而《NOWnews》記者也實際訪問到一名從事10年經驗的台南7-11黃姓店員，她向記者以自身個案分享，透露因為自己是店長，加上住家裡，這個薪水在台南非常夠活，家裡又離門市只要走路1分鐘，工作內容早就太習慣了，覺得已經做10年了，出去外面找其他工作也拼不贏別人，不如就好好待著，「不過流動率確實蠻高的啦！除了我之外，很多人都做不到一年就撤了」。

黃姓店員提到「除了是店長之外，我們店的老闆老婆也會來店裡幫忙，這樣就會省下一個人力的支出，所以也常常有客人問老闆娘的身分，也都是意思意思說這是他老公開的這樣，只是來幫忙，10年以來都是這樣，未來沒意外也會再有下一個10年」店員笑說「也是有一些去外地打拼回來的同學看到我都會親切招呼，然後傻傻的問我『妳怎麼還在這』，當下真的是又氣又好笑，彷彿我是陪著他們長大的一樣」黃小姐也強調「職業不分貴賤，找到自己價值就可以了，不用貪大富大貴，生活快樂簡單就很棒了！」（編輯：張嘉哲）

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