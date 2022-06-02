7-11店員為何「甘願做10年」？真相被揭穿：還會再做10年

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貼文一出，網友紛紛回應「你有沒有問，說不定他是店長」、「我這邊的店長，從我小學買點數開始到現在研究所他還是在......」、「高機率他家開的」、「可能店長的親戚，我家這全家一個就是，也做九年有了，也才30出頭」、「我覺得應該是老闆吧，店長也不可能撐那麼久」、「老闆相關周邊人物啦，不可能有人可以做這麼久的」、「你下次可以問他，99%店是他家開的」。
綜合網友意見，多數人認為會在超商任職時間如此漫長的緣故，應該是因為「自己本身是店長」、「該間店老闆周遭友人、親戚」、「自己就是該間店老闆」等等因素，認為超商職員流動率相對較高，不太可能會有人一次就做10年。
而《NOWnews》記者也實際訪問到一名從事10年經驗的台南7-11黃姓店員，她向記者以自身個案分享，透露因為自己是店長，加上住家裡，這個薪水在台南非常夠活，家裡又離門市只要走路1分鐘，工作內容早就太習慣了，覺得已經做10年了，出去外面找其他工作也拼不贏別人，不如就好好待著，「不過流動率確實蠻高的啦！除了我之外，很多人都做不到一年就撤了」。
黃姓店員提到「除了是店長之外，我們店的老闆老婆也會來店裡幫忙，這樣就會省下一個人力的支出，所以也常常有客人問老闆娘的身分，也都是意思意思說這是他老公開的這樣，只是來幫忙，10年以來都是這樣，未來沒意外也會再有下一個10年」店員笑說「也是有一些去外地打拼回來的同學看到我都會親切招呼，然後傻傻的問我『妳怎麼還在這』，當下真的是又氣又好笑，彷彿我是陪著他們長大的一樣」黃小姐也強調「職業不分貴賤，找到自己價值就可以了，不用貪大富大貴，生活快樂簡單就很棒了！」（編輯：張嘉哲）