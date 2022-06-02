6月將迎來何種好運？專家曝「神準心測」　一張圖秒解答

我是廣告 請繼續往下閱讀
B、陽光沙灘
C、向日葵
D、消暑西瓜
答案A、清涼冰淇淋
六月好運指數：88%
六月對你來說，是個值得努力的月份，請拿出你的魄力來，別再拖拖拉拉的裹足不前。老闆幾周前交辦的企劃，就別再拖延；臉上的過敏紅腫，也別再對他視而不見，趕緊去醫院吧；若是遇到喜歡的對象，就勇敢約他去看場電影、吃個飯，反正也不會少塊肉。抱持這樣的心態前進，這個月好運可期。愛情萌芽期充滿了不確定感，適合天然的海藍寶水晶，堅定信心、散髮自信美。
答案B、陽光沙灘
六月好運指數：40%
六月對你來說，就是和氣生財的月份。你最近得留意自己的脾氣，你很容易因為天氣炎熱、氣溫攀升，就開始心浮氣躁、沒耐性、情緒變得火爆易怒。提醒你，如果在生氣前先暫停三秒、深呼吸，好好想一想，就能避開很多不必要的意外與麻煩。關於愛情，你桃花朵朵開，唯要注意你的情緒，很可能還沒確定關係，你的桃花就因你的火爆而燃燒枯萎，真的很可惜。天然的托帕石，為你增強溝通、化解誤會。
答案C、向日葵
六月好運指數：120%
六月對你而言，就是事事圓滿、十全十美的月份，各種好事發生，使你的愛情迎來驚喜、讓你的工作引進錢財，就連夢想似乎都更近一步、唾手可得了。特別是感情上甜蜜滿分，單身者會遇到心目中的理想情人，你眼冒愛心，只想趕快將對方拿下；有伴者將有喜事降臨，結婚、懷孕、買房、雙方工作穩定等，不管是哪種，都是讓你與伴侶開心極了的好事。求人緣、嘴要甜，天然粉水晶，帶來好緣份、貴人緣。
答案D、消暑西瓜
六月好運指數：66%
六月對你來說，是個適合冒險刺激的月份。新的挑戰源源不絕，讓你不得不離開舒適圈應戰。也許在過程中「感覺累、害怕新的開始、擔憂新戀情」這些情緒會不斷湧出，阻礙你前進。但若因此對這些機會視而不見甚至是逃避，有時候機會就只有一次，錯過就再也遇不上了。天然的黃水晶，適合有懶散毛病的你，讓你積極、充滿活力。（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。