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網購賣家傳寄貨照！前店員秒揪「3細節」起疑：騙太大了

▲隨著現代人的生活型態改變，網購已經成為主流購物方式之一，但也因此衍生不少詐騙事件。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲隨著現代人的生活型態改變，網購已經成為主流購物方式之一，但也因此衍生不少詐騙事件。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 16:00:40

隨著現代人的生活型態改變，網購已經成為主流購物方式之一，但也因此衍生不少詐騙事件。就有網友收到網購賣家傳來的寄貨照片，卻立刻看出「3疑點」起疑心，最後更用一句話揭穿這賣家的謊言。

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一位網友在臉書《爆廢公社》上發文提到，自己收到網購賣家傳來的出貨圖，對方還貼心喊「寄完囉」，而原PO卻發現圖片中有各種不對勁之處。

▲原PO收到網購賣家傳來一張圖片，立刻看出其中疑點。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲原PO收到網購賣家傳來一張圖片，立刻看出其中疑點。（圖／翻攝《爆廢公社》）
原PO也決定一步步拆穿對方謊言「可是圖片中的制服，是超商很久之前的耶」，賣家則辯稱「我們這邊還沒有換耶！」原PO又進一步打臉「忘了跟你說，我是這連鎖超商的店員」，並說其他兩個突兀的細節「可是後面兩台咖啡機早已經絕版了，後面貼的廣告還是大前年聖誕節的」。

賣家聽完依舊不甘示弱，繼續回應「有些超商門市也還沒裝修成新的」語畢，原PO決定祭出終極打臉「這間門市是鳳山XX那家，我在那邊當過店員喔，那邊的制服早在前年就換新的制服了」。

▲原PO依序點出這張老圖片與現況的不同之處，讓有詐騙嫌疑的賣家啞口無言。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲原PO依序點出這張老圖片與現況的不同之處，讓有詐騙嫌疑的賣家啞口無言。（圖／翻攝《爆廢公社》）
詐騙集團大翻車的對話內容曝光後，立刻讓不少網友笑稱「網路找圖也不找新一點的」、「交貨便貨單也早就直接印貼紙了」、「光是沒有口罩就不專業了」、「這騙子不是踢到鐵板，根本踢到鋼板」、「這詐騙仔看到店員沒戴口罩，都不會覺得怪怪的嗎？疫情都已經兩年了」。（編輯：潘毅）

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