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最狂員餐扮屈原賣粽！每顆20元有夠佛　立蛋再送百元餐券

▲有「最狂員工餐廳」之稱的普橘島，為了讓員工感受過節氛圍，除了親手包粽，每顆只賣20元，讓員工直呼「真佛」。（圖／普橘島提供）
▲有「最狂員工餐廳」之稱的普橘島，為了讓員工感受過節氛圍，除了親手包粽，每顆只賣20元，讓員工直呼「真佛」。（圖／普橘島提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-03 10:00:002022-06-03 10:53:31

端午節最應景的美食就是粽子，員工餐廳賣粽子不稀奇，不過還親自包粽子，就讓人覺得「揪甘心」。有「最狂員工餐廳」之稱的普橘島，也就是橘子集團的員工餐廳，昨（2）日開賣親手包的肉粽，每顆只要佛心價20元，現場還舉辦立蛋大賽，挑戰成功現賺100元餐費，讓員工直呼「真的太狂了」。

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今天是端午節，為了讓員工感受過節氣氛，橘子集團的員工餐廳「普橘島」，昨（2）日下午茶時段特地開賣粽子，且每顆都是廚房內場親手所包，因此用料特別紮實，包括金鉤蝦、魷魚、珠貝、香菇、三層肉、蛋黃、栗子，餡料滿到快看不到糯米本人。

▲普橘島一口氣包了一百多顆粽子，紮實餡料滿到快看不到糯米本人。（圖／普橘島提供）
▲普橘島一口氣包了一百多顆粽子，紮實餡料滿到快看不到糯米本人。（圖／普橘島提供）
普橘島親手包粽讓員工忍不住大讚：「自己包粽子真的太狂了」、「自己包，真的很誇張，普橘島太強大」、「大家辛苦了，一顆要賣60才可以」。對比外面一顆粽子動輒就是一個便當的價錢，打開普橘島本周菜單，「端午修罵掌」竟然只賣20元，可說是吃到賺到。

除了應景美食，普橘島昨（2）日也在午餐時間舉辦立蛋大賽，4人一組比誰最快把蛋立起來，就能賺到100元餐券。在普橘島待了將近10年的資深元老歐哥，也是員工口中的普橘島「門面擔當」，繼九天玄女唯一指定姊妹廖麗芳之後，這次又化身屈原擔任立蛋大賽主持人，百變又百搭的造型讓員工忍不住讚嘆：「歐哥很適合做網紅」、「歐哥真的變成吉祥物了」。

▲普橘島資深員工歐哥繼扮演「算命阿姨廖麗芳」後，這次又化身屈原造型。（圖／普橘島提供）
▲普橘島資深員工歐哥繼扮演「算命阿姨廖麗芳」後，這次又化身屈原造型。（圖／普橘島提供）
▲立蛋大賽讓員工感受過節氣氛，4人一組最先把蛋立起來的人，就可獲得100元普橘島餐券。（圖／普橘島提供）
▲立蛋大賽讓員工感受過節氣氛，4人一組最先把蛋立起來的人，可獲得100元普橘島餐券。（圖／普橘島提供）

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