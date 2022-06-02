男想買「移動式冷氣」爽吹！過來人揭敗筆全苦勸：會後悔

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但他聽聞移動式冷氣110V就能使用，因此讓他心動不已，好奇詢問「請問都2022年了，現代科技有把這種冷氣做好了嗎？這東西到底值不值得買，還是多存點錢幫老家重新裝潢算了」。
問題曝光，就引來許多人紛紛留言勸退，「我買過，大型電子垃圾。還好網購七天內可退」、「你把冰箱門打開+電風扇吹..就有八成像了」、「效率極差，再沒錢至少買定頻分離式」、「2022了，一台變頻的分離式冷氣裝到好不用兩萬」、「過來人，千萬別浪費錢，你會後悔」。
其中還有行家點出敗筆在於「排風、噪音」，直言「非不得已，就是不建議，要排風要排水，這兩個就夠搞了」、「除非你買的是有牽排風管的，問題更笨重」、「建議跟冷氣一樣，卡在窗戶，熱排外面，這樣效果比較顯著，聲音就無解」、「擺下去佔空間又吵，花錢牽電裝冷氣比較好」、「會涼但是很吵，鬧鐘都差點沒聽到差點遲到」。
甚至也有人點名「耗電」是關鍵，「移動式的效率低耗電量也沒比較低」、「電費很可怕，倒不如狠下心拉220」、「買移動式幹嘛？更耗電更不方便」；但也有過來人緩頰認為，「可以，也滿省電的」。
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《2坪房間太熱！男問該買「移動式冷氣」嗎？ 行家揭關鍵》，就有冷氣師傅解釋，移動式冷氣要吹得涼，主要還是得看房間大小，但有些人認為套房沒很大，為了省錢而買移動式冷氣，但移動式冷氣能吹的坪數本身就很低，至多2至3坪，已經是很高階的機種，除非放辦公室直吹，或真的是小房間就可以考慮購買。（編輯：陳雅雲）