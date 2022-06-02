COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

男想買「移動式冷氣」爽吹！過來人揭敗筆全苦勸：會後悔

▲有網友好奇詢問「2022年了，移動式冷氣到底能買不？」過來人卻狠心勸退。（示意圖／NOWnews資料照）
▲有網友好奇詢問「2022年了，移動式冷氣到底能買不？」過來人卻狠心勸退。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 18:08:40

炎炎夏日即將到來，不少人早已打開冷氣涼爽一番。不過，就網友突然心動表示，想買一台移動式冷氣在家爽吹，因而好奇詢問「2022年了，移動式冷氣到底能買不？」卻引來過來人狠心勸退，且曝光致命敗筆表示「會後悔！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT八卦板上發文，表示家裡沒有冷氣30年了，「因為老家沒220V的電，每天除了上班自主加班蹭公司的水電以外，回家都熱得要死，雖然想過搬出去找個套房住，但公司就在老家旁邊，搬出去幫房東繳房貸好像有點蠢」。

但他聽聞移動式冷氣110V就能使用，因此讓他心動不已，好奇詢問「請問都2022年了，現代科技有把這種冷氣做好了嗎？這東西到底值不值得買，還是多存點錢幫老家重新裝潢算了」。

▲一名網友發現電費與去年同期帳單多了1.5倍，竟然是與冷氣有關。（示意圖／取自photoAC）
▲網友家中管線無法安裝變頻冷氣，因此考慮入手移動式冷氣。（示意圖／取自photoAC）
問題曝光，就引來許多人紛紛留言勸退「我買過，大型電子垃圾。還好網購七天內可退」、「你把冰箱門打開+電風扇吹..就有八成像了」、「效率極差，再沒錢至少買定頻分離式」、「2022了，一台變頻的分離式冷氣裝到好不用兩萬」、「過來人，千萬別浪費錢，你會後悔」。

其中還有行家點出敗筆在於「排風、噪音」，直言「非不得已，就是不建議，要排風要排水，這兩個就夠搞了」、「除非你買的是有牽排風管的，問題更笨重」、「建議跟冷氣一樣，卡在窗戶，熱排外面，這樣效果比較顯著，聲音就無解」、「擺下去佔空間又吵，花錢牽電裝冷氣比較好」、「會涼但是很吵，鬧鐘都差點沒聽到差點遲到」。

甚至也有人點名「耗電」是關鍵，「移動式的效率低耗電量也沒比較低」、「電費很可怕，倒不如狠下心拉220」、「買移動式幹嘛？更耗電更不方便」；但也有過來人緩頰認為，「可以，也滿省電的」。

事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《2坪房間太熱！男問該買「移動式冷氣」嗎？　行家揭關鍵》，就有冷氣師傅解釋，移動式冷氣要吹得涼，主要還是得看房間大小，但有些人認為套房沒很大，為了省錢而買移動式冷氣，但移動式冷氣能吹的坪數本身就很低，至多2至3坪，已經是很高階的機種，除非放辦公室直吹，或真的是小房間就可以考慮購買。（編輯：陳雅雲）

女技師修冷氣「2塊布遮點」！上工解放太犯規　本尊火辣

變頻冷氣除濕能力差？內行網友提供「1妙招」：真的好用

夏天電費爆貴！台電公布「3招」大省錢　冷氣一堆人吹錯

被老公耽誤的「美女水電」！她洗冷氣秀超強技術　眾讚翻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀