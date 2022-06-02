訂單含「120公分長條物」！外送員一看苦笑：越來越怪了
近年來外送平台不斷進化，從基本的熱食、日常生鮮甚至到五金雜貨都能輕鬆買到。不過就有網友接到一筆必須運送「120公分長條物」的訂單，讓同行看完皆苦笑喊「越來越怪了」。
原PO在臉書《外送員的奇聞怪事》上發文提到，自己接到一張雜貨訂單，沒想到客人選擇買了「120公分(4呎)的燈管」，且一次買了4支，也因為無法放進箱內運送，讓他只能苦笑喊「要送的東西越來越奇怪了」；而經《NOWnews》記者實際搜尋，發現確實能在熊貓平台的生鮮雜貨服務中，找到販售4呎燈管的合作商家以及選項。
而畫面曝光後，立刻有不少同為外送員同行感慨「這次送燈管，下次需要外送員送磚頭」、「燈管很容易gg，這很難送耶，掉了破了很倒霉」、「是我會拒送，超過大包尺寸」、「看來家電用品快了」、「這真的有另類到」、「技術夠好可以載，只是還是有風險」。
另外還有其他人分享送過的各種奇葩商品「我過年期間只去3C賣場取餐⋯送電磁爐，走進去時還愣了一下」、「我還送過折疊桌」、「送保險套，客人是一個小哥，說多的90元當小費，不用找，人就衝不見了！年輕人就是衝動」、「送過10副撲克牌！目的地在一個小鐵皮屋」。（編輯：潘毅）