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口罩妹「胸前挖空」逛賣場！彎腰看光上帝視角　本尊起底

▲一名戴著口罩的長髮正妹，日前穿著胸前挖空的上衣逛賣場，一彎腰便解放性感上帝視角。（圖／翻攝Mika cho IG）
▲一名戴著口罩的長髮正妹，日前穿著胸前挖空的上衣逛賣場，一彎腰便解放性感上帝視角。（圖／翻攝Mika cho IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 19:19:28

賣場裡商品琳瑯滿目，不少民眾都會前往購買生活用品。但近日就有張口罩妹逛賣場的火辣照片爆紅，畫面中這名長髮正妹穿著胸前挖空的灰色上衣，微微彎腰準備拿取商品，但這一幕露出誘人「上帝視角」，引發老司機們暴動直呼「我喜歡這美景！」

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近日有一系列口罩妹逛賣場的辣照被瘋傳，畫面中這名長髮正妹戴著白色口罩，身穿灰色上衣和短裙，但仔細一瞧胸前竟挖空一片，而這名正妹似乎為了拿取貨架上的商品，隨即彎腰低頭，隨即讓她的傲人上圍完全顯現出來，超深事業線也一覽無遺，這一幕火辣到老司機直喊受不了！

▲口罩妹逛賣場時彎腰露出誘人「上帝視角」。（圖／翻攝Mika cho IG）
▲口罩妹逛賣場時彎腰露出誘人「上帝視角」。（圖／翻攝Mika cho IG）
不僅如此，在另一個角度的照片中，畫面中的正妹想彎腰拿取商品，但這一蹲也露出她的蜜桃翹臀，甚至隱約能見水藍色性感內褲，走光瞬間讓火辣指數飆破100。

▲從後方角度來看，口罩妹彎腰時，也隱約讓內褲走光露出。（圖／翻攝Mika cho IG）
▲從後方角度來看，口罩妹彎腰時，也隱約讓內褲走光露出。（圖／翻攝Mika cho IG）
這組照片也讓網友們驚呼，「喜歡這個景色，太漂亮了」、「這個美景……我喜歡它」、「超級性感」、「危險，快掉出來了」、「我想和妳一起逛賣場」。

▲這名口罩妹真實身分是韓國網紅「Mika cho」，其IG有超過36萬粉絲追蹤。（圖／翻攝Mika cho IG）
▲這名口罩妹真實身分是韓國網紅「Mika cho」，其IG有超過36萬粉絲追蹤。（圖／翻攝Mika cho IG）
事實上，這名口罩妹其實是韓國網紅「Mika cho」，目前IG擁有超過36萬粉絲追蹤，她的面容姣好且身材凹凸有致，平時除了會於社群平台和粉絲分享日常生活以外，還時常曬出多張大尺度美照，帶給粉絲們滿滿福利。（編輯：陳雅雲）


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