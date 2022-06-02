COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

安卓爽用8年不願換！「神優勢」電爆iPhone　果粉臉腫哭

▲有網友好奇詢問「安卓拿兩年還能爽爽用的是什麼人？」結果引來行家點出「神優勢」電爆iPhone。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲有網友好奇詢問「安卓拿兩年還能爽爽用的是什麼人？」結果引來行家點出「神優勢」電爆iPhone。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-06-02 22:51:162022-06-02 23:09:34

近年來人手一支智慧型手機的情況見怪不怪，而在眾多手機品牌中，iPhone的iOS作業系統與安卓（Android），兩者經常被用戶們拿來比較。對此，就有網友好奇詢問「安卓拿兩年還能爽爽用的是什麼人？」而引來行家點出「神優勢」，讓粉絲爽拿8年也不願意換！

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT八卦板上發文表示，每次有詢問蘋果（Apple）的文章，底下就會有人留言安卓手機型號，接著後面再打「爽爽用」。這讓他相當不解，「現實中好像沒遇過這種人欸？都是不爽用比較多，有沒有八卦啊？」

▲網友好奇詢問「安卓拿兩年還能爽爽用的是什麼人？」（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友好奇詢問「安卓拿兩年還能爽爽用的是什麼人？」（示意圖／翻攝pixabay）
問題一出，立刻釣出許多安卓用戶留言，「我安卓早超過兩年了」、「我自己安卓2~3年爽爽用沒錯」、「現在安卓很耐用，除非容量買小了」「我是iPhone用了幾年，覺得iPhone傳送檔案真的很反人類，造成工作效率嚴重下降，最後決定換Android，效率提升很多」、「換完電池繼續爽爽用」、「三星note3，8年爽爽用」。

其中就有人點名「價格」是最大誘因，「X3 pro 一年用爽爽，蘋果價格一半而已」、「一般凡人，安卓平價機很夠用了」、「我啊！6000多的手機用快3年了！爽爽用，除了換一次電池，其他沒問題啊」。

另外，亦有行家大讚「安卓旗艦機性能」其實不輸iPhone，「買旗艦機+版本沒被淘汰就能用很久」、「旗艦機就真的爽用啊」、「旗艦機用兩年不是問題吧」、「安卓旗艦用起來爽歪歪」、「電池比較難找，不然旗艦機隨便應該都能用兩年以上」、「有些人老是拿安卓中低階的型號跟iphone比，然後說iphone比較好，也不看看差多少錢」

不過，也有人搖頭認為「以前拿過4-5隻安卓機，不超過兩年就用不下去了，i7用了5年還頭好壯壯」、「辦公室24人，24支iPhone，供參」、「蘋果耐用多了」、「哀鳳是真的比較耐用」。（編輯：陳雅雲）

台灣「最強冷凍水餃」稱霸24年！網承認：沒有比它厲害的

強尼戴普「世紀官司MVP」不是律師！只靠她穩了：躺著贏

口罩妹「胸前挖空」逛賣場！彎腰看光上帝視角　本尊起底

台酒花雕雞麵「全新吃法」網認了！煮9年全錯：最狂泡麵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
60%40%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀