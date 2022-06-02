安卓爽用8年不願換！「神優勢」電爆iPhone　果粉臉腫哭

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問題一出，立刻釣出許多安卓用戶留言，「我安卓早超過兩年了」、「我自己安卓2~3年爽爽用沒錯」、「現在安卓很耐用，除非容量買小了」、「我是iPhone用了幾年，覺得iPhone傳送檔案真的很反人類，造成工作效率嚴重下降，最後決定換Android，效率提升很多」、「換完電池繼續爽爽用」、「三星note3，8年爽爽用」。
其中就有人點名「價格」是最大誘因，「X3 pro 一年用爽爽，蘋果價格一半而已」、「一般凡人，安卓平價機很夠用了」、「我啊！6000多的手機用快3年了！爽爽用，除了換一次電池，其他沒問題啊」。
另外，亦有行家大讚「安卓旗艦機性能」其實不輸iPhone，「買旗艦機+版本沒被淘汰就能用很久」、「旗艦機就真的爽用啊」、「旗艦機用兩年不是問題吧」、「安卓旗艦用起來爽歪歪」、「電池比較難找，不然旗艦機隨便應該都能用兩年以上」、「有些人老是拿安卓中低階的型號跟iphone比，然後說iphone比較好，也不看看差多少錢」。
不過，也有人搖頭認為「以前拿過4-5隻安卓機，不超過兩年就用不下去了，i7用了5年還頭好壯壯」、「辦公室24人，24支iPhone，供參」、「蘋果耐用多了」、「哀鳳是真的比較耐用」。（編輯：陳雅雲）