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相機瞄準范瑋琪不敢拍！最強狗仔認了演藝圈最害怕「她」

▲最強狗仔透露某次范瑋琪在某個聚會中被攙扶出來，但自己沒有拍到其實有原因。（圖／范瑋琪臉書）
▲最強狗仔透露某次范瑋琪在某個聚會中被攙扶出來，但自己沒有拍到其實有原因。（圖／范瑋琪臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 09:35:07

擁有「最強狗仔」封號的葛斯齊近日爆料不斷，除了開戰汪小菲之外，還連帶扯出大S好友黑人陳建州、范瑋琪等多位大咖，雖然黑范夫妻對此事都尚未回應，不過葛斯齊日前上節目時又再度表示，某次曾差點拍到范范被攙扶出來的「歷史性畫面」，只不過因為門外有知名製作人邱瓈寬守著，讓他即便準備好相機也不敢輕舉妄動。

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葛斯齊日前上節目《新聞挖挖挖！》中表示，曾在跟拍一次聚會當中，黑人發現現場有2家狗仔等著拍，於是不斷的走出來查看情形，事實上自己也真的都已經準備好相機，隨後黑人跟寬姊竊竊私語之後，寬姊就霸氣走出來對狗仔警告「等一下有人出來都不能拿相機」！

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▲葛斯齊透露先前曾跟拍范瑋琪，結果被知名製作人邱瓈寬阻止拍攝，讓葛斯齊坦承她最怕的就是寬姊。（圖/新聞挖挖挖）
葛斯齊透露，唯一到現在，入行到現在，能叫我不拿相機，我不敢拿相機的就只有「邱瓈寬」了！以狗仔的立場來說，你不拿我就不拿，你拿我就非得要拿，但我們也沒辦法偷拍，因為知道裡面就是在聚會，他們也知道外面有狗仔，我們就已經站好閃燈在那邊，根本就不能再偷拍了。

後來，黑人先把車開出來開路，結果范瑋琪被用外套披著攙扶出來，還一邊叫一邊跟狗仔「say goodbye」，但寬姊全程盯場也沒辦法拍，只好放棄這個歷史性畫面；不過事後，葛斯齊也透露，黑人范范離開之後，寬姊則走向他表示「哪一家的？夠意思！手機拿出來，抄下我號碼，有什麼事情打電話給我」，讓葛斯齊又驚又喜，但也從來沒敢打給她。（編輯：張嘉哲）

▲邱瓈寬在演藝圈地位崇高，人脈廣闊。（圖／記者葉政勳攝）
▲邱瓈寬在演藝圈地位崇高，人脈廣闊。（圖／記者葉政勳攝）

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