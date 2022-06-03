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別祝人端午節快樂！專家揭開「背後原因」：其實很傷感

▲端午節有吃肉粽的習俗。（示意圖／取自pixabay）
▲端午節有吃肉粽的習俗。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 10:20:31

每逢佳節到來，不少人祝福自己身邊的親朋好友「某某節快樂」，那麼為何很少有人祝福端午節快樂呢？對此，名門命理教育協會楊登嵙也揭曉背後原因。

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▲端午節划龍舟的典故有各種說法。（示意圖／取自pixabay）
▲端午節划龍舟的典故有各種說法。（示意圖／取自pixabay）
楊登嵙提到，端午節通常只能互道「安康」、「平安」、「吉祥」，因五月初五端午節這天，背後流傳的划龍舟典故其實相當悲傷，甚至是用來祭祀故人的節日，包括伍子胥投錢塘江，曹娥救父投曹娥江，大文豪屈原投汨羅江，是他們悲壯犧牲的紀念日子，因此不建議祝福他人「端午節快樂」。

一、    屈原投江：

屈原心懷大志，一直有志報國，卻一直未獲重用，鬱鬱不得志。他在心灰意冷之餘，寫下了憂國憂民的《離騷》、《天問》、《九歌》等不朽詩篇，五月初五這天，這位懷才不遇的詩人就抱著砂石，自投於汨羅江中，悲壯殉國。

楚國的人民知道這個消息之後，都不約而同的趕到江邊來，想找尋他們所敬愛的屈原，可是一直都找不到屈原的身體。為了不讓水中的魚蝦把屈原的身體吃掉，他們就在江上劃著龍舟、敲鑼打鼓，希望能將魚蝦趕跑；還用粽葉包米飯，作成粽子，投到江餵給魚蝦吃，希望屈原的身體不要受到傷害。這就是划龍舟、包粽子的由來。

二、    曹娥投江：

曹娥為東漢時代的孝女，上虞皂湖鄉曹家堡人。父親曹盱駕船在舜江中不幸被江水淹死，不得其屍。年僅十四歲的曹娥日夜沿江哭號，找尋父親的屍體，找了十七天仍然找不到，於是投江自盡，這天正是五月初五。幾天之後，曹娥的屍體浮出江面，並且還抱著父親的屍體。

後人為紀念曹娥的孝節，在曹娥投江之處興建曹娥廟，她所居住的村鎮改名為曹娥鎮，曹娥殉父之處定名為曹娥江。有些地方習慣在龍舟上供曹娥塑像，就是為了感念她的孝行。

三、    伍子胥惨遭陷害:

伍子胥名員，楚國人，父兄均為楚王所殺，後來子胥棄暗投明，投奔吳國。在吳國，伍子胥協助公子光姬光成為吳王闔閭，擊敗楚國，最後卻慘被陷害含冤而死，後來吳國人感念伍子胥冤死，便在五月初五這天，乘船在錢塘江打撈他的屍體。

而不論五月初五端午節划龍舟是要緬懷、紀念誰，始終眾說紛紜，至今仍然沒有定論，楊登嵙則認為，基本的出發點都是良善的，何況划龍舟又是一種健身運動，就「促進民族健康」這個觀點來看，自然值得發揚，也難怪就一直流傳下來了。

楊登嵙表示，端午節的概念等同於清明節，背後目的是為了緬懷先人，而這也正是為何在清明節、端午節都不建議祝福對方「清明、端午節快樂」的原因。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲名門命理教育協會《楊登嵙創會理事長》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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