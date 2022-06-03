別祝人端午節快樂！專家揭開「背後原因」：其實很傷感

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一、 屈原投江：
屈原心懷大志，一直有志報國，卻一直未獲重用，鬱鬱不得志。他在心灰意冷之餘，寫下了憂國憂民的《離騷》、《天問》、《九歌》等不朽詩篇，五月初五這天，這位懷才不遇的詩人就抱著砂石，自投於汨羅江中，悲壯殉國。
楚國的人民知道這個消息之後，都不約而同的趕到江邊來，想找尋他們所敬愛的屈原，可是一直都找不到屈原的身體。為了不讓水中的魚蝦把屈原的身體吃掉，他們就在江上劃著龍舟、敲鑼打鼓，希望能將魚蝦趕跑；還用粽葉包米飯，作成粽子，投到江餵給魚蝦吃，希望屈原的身體不要受到傷害。這就是划龍舟、包粽子的由來。
二、 曹娥投江：
曹娥為東漢時代的孝女，上虞皂湖鄉曹家堡人。父親曹盱駕船在舜江中不幸被江水淹死，不得其屍。年僅十四歲的曹娥日夜沿江哭號，找尋父親的屍體，找了十七天仍然找不到，於是投江自盡，這天正是五月初五。幾天之後，曹娥的屍體浮出江面，並且還抱著父親的屍體。
後人為紀念曹娥的孝節，在曹娥投江之處興建曹娥廟，她所居住的村鎮改名為曹娥鎮，曹娥殉父之處定名為曹娥江。有些地方習慣在龍舟上供曹娥塑像，就是為了感念她的孝行。
三、 伍子胥惨遭陷害:
伍子胥名員，楚國人，父兄均為楚王所殺，後來子胥棄暗投明，投奔吳國。在吳國，伍子胥協助公子光姬光成為吳王闔閭，擊敗楚國，最後卻慘被陷害含冤而死，後來吳國人感念伍子胥冤死，便在五月初五這天，乘船在錢塘江打撈他的屍體。
而不論五月初五端午節划龍舟是要緬懷、紀念誰，始終眾說紛紜，至今仍然沒有定論，楊登嵙則認為，基本的出發點都是良善的，何況划龍舟又是一種健身運動，就「促進民族健康」這個觀點來看，自然值得發揚，也難怪就一直流傳下來了。
楊登嵙表示，端午節的概念等同於清明節，背後目的是為了緬懷先人，而這也正是為何在清明節、端午節都不建議祝福對方「清明、端午節快樂」的原因。（編輯：鍾怡婷）
【本文獲名門命理教育協會《楊登嵙創會理事長》授權，版權所有，非經授權不許轉載】