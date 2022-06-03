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台灣夜市一堆跌落神壇？眾揭「致命理由」：神仙都救不了

▲台灣道地的夜市文化，是許多外國旅客來台指定造訪的景點，但近年來，你是否發現夜市人潮不如以往？（圖／讀者授權提供）
▲台灣道地的夜市文化，是許多外國旅客來台指定造訪的景點，但近年來，你是否發現夜市人潮不如以往？（圖／讀者授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 10:18:45

台灣擁有「美食王國」的稱號，路邊的各式美味小吃皆深受民眾喜愛，而道地的夜市文化，更是許多外國旅客來台指定造訪的景點，不過近幾年隨著疫情升溫，在國際旅客減少的情況，加上國人為避免人潮群聚，台灣夜市的生意備受影響。近日，就有網友討論「台灣的夜市到底怎麼了？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「這真的是嚇到我了.....說這是連假晚上6點的夜市街景你敢相信？不只沒人，整條街大概只有三分之二的店家營業，老闆的晚餐吃得比我還要豐盛，每天好幾萬確診的日子不知道還要過多久，各行各業幾乎都苦哈哈，這個夜市真的是比我家巷子還要冷清.....好慘啊」。

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▲網友晚間去逛夜市時，卻意外發現台灣夜市非常冷清，整條路空盪盪，也有許多店家沒有營業。（圖/PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「疫情確實有影響，但更影響我的是夜市的價格，通通回不去了」、「夜市不用檢討一下衛生跟價格先嗎，不然到時候疫情結束，生意也是回不去」、「很多夜市都去了啦，價格都回不去了，連台灣人自己都不逛了」、「夜市價格堪比餐廳，真的看不懂」、「以前200元吃飽，現在隨便逛一逛就噴500」、「我看你是很久沒去逛夜市了，台北很多都長這樣」、「不檢討價格跟行銷策略的話，疫情過後神仙也救不了」。

綜合網友意見，多數人認為「夜市販售的價格過高」、「疫情影響」為兩大問題，透露過往去夜市200元就能吃飽，如今逛一趟都是500元起跳，加上疫情緣故，人潮大量減少，導致許多夜市看起來非常冷清。不過，也有人點出另外一個關鍵「觀光夜市受疫情影響最嚴重，在地人逛的話就比較沒差」、「在地夜市像是寧夏、南機場這種就比較吃當地客源就沒差，其它北部的很多都蠻慘的，可以去看看」。（編輯：張嘉哲）

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