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下體飄異味！AV女優出面再爆「片場祕辛」　3種男優超NG

▲AV女優孟若羽目前已累積了60多部作品，近日也上節目暢談A片行業秘辛。（圖／翻攝自孟若羽臉書）
▲AV女優孟若羽目前已累積了60多部作品，近日也上節目暢談A片行業秘辛。（圖／翻攝自孟若羽臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 10:55:54

台灣成人片市場近年來持續發展，跟進許多國際大片製作成AV版本，連帶吸引不少人投身AV產業，對此有「台灣第一女優」之稱的吳夢夢也創立YouTube頻道「思春社」，解密A片行業秘辛，近日則是邀請另一外知名女優孟若羽，暢談「最令女優害怕的男優」，並列出3種最NG的類型。

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昨（2日）吳夢夢在「思春社」釋出新影片，提到她的作品都是和男友一同完成，因此邀請孟若羽來分享與男優的交手經驗，孟若羽首先提到，有些男優「需要女優暖雞」，通常男優若拍攝狀況不佳，都是自己看片處理，但孟若羽則遇過男優私下要求幫忙，且用手還不夠，還要用嘴巴，不過為了不耽誤劇組拍攝時間，孟若羽當下仍大方的答應。

▲（圖／翻攝自思春社 YouTube頻道）
▲通常男優若拍攝狀況不佳，都是自己看片處理，但孟若羽則遇過男優私下要求幫忙。（圖／翻攝自思春社 YouTube頻道）
第二種是「整潔度沒有很乾淨」，孟若羽指出，有些男優的「嘴巴」和「下面」都有異味，即便清潔過了仍無法散去，且台灣AV界無法挑人，所以她就會使出「用嘴巴呼吸」的絕招，盡快將工作做完；最後一種則是「把女優弄痛」，孟若羽透露，她曾聽過女優下半身撕裂傷，但不見得是因為男優器官太大，主要是撞的太用力，容易讓女優受傷，她也分享，曾有男優為了找感覺，用力捏她的胸部，當下只能忍耐，事後再找工作人員溝通。

▲（圖／翻攝自思春社 YouTube頻道）
▲孟若羽指出，有些男優的「嘴巴」和「下面」都有異味，即便清潔過了仍無法散去。（圖／翻攝自思春社 YouTube頻道）
聊完男優的NG舉動後，兩人也討論出完美男優的條件，她們坦承女人很難懂，但只要能在片場做到「貼心、溫柔、細心」，且拍片前做好例如「敏感的地方哪裡」等溝通，其實就會讓女優工作起來特別開心。（編輯：張志浩）


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