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鹼粽只配砂糖？內行加「1秘方」吃上癮：口感升級好幾倍

▲端午節每年必吃的粽子是不可或缺的重要元素，其中口感鮮甜有彈性的「鹼粽」，搭配顆粒感的砂糖，也是民眾熱愛的選擇之一。（示意圖／shutterstock）
▲端午節每年必吃的粽子是不可或缺的重要元素，其中口感鮮甜有彈性的「鹼粽」，搭配顆粒感的砂糖，也是民眾熱愛的選擇之一。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 11:26:39

端午節3天連假來臨，每年必吃的粽子更是不可或缺的重要元素，不過粽子的種類多元，除了有南、北之分，以糯米為主體的鹹粽外，口感鮮甜有彈性的「鹼粽」，搭配顆粒感的砂糖，也是民眾熱愛的選擇之一，而近日也有網友分享自己的「獨門吃法」，引發熱議。

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原PO在臉書社團「爆廢公社」發文指出，「我真的很好奇，鹼粽只有我吃鹹辣嗎？從小到大，我娘都給我加滷肉湯，長大看到同學帶糖，我覺得他們超級怪，後來發現原來小丑是我自己」，只見附圖中，原PO將鹼粽放入碗內後，直接倒下醬油，並放入剝皮辣椒，特殊的搭配令人感到相當衝擊。

雖然與一般人的吃法有很大的不同，不過吃了好幾年的原PO仍表示，「你們真的沒有鹼粽吃鹹的嗎？那你們一定要試看看，淡醬油加剝皮辣椒，還有它的湯汁，真的超級好吃」。

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲原PO分享自己吃鹼粽會加入淡醬油和剝皮辣椒，獨特吃法引起熱議。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文引發討論，許多網友也紛紛留言「沒試過耶，看起來好像不錯」、「我不吃鹼粽，但朋友是沾豆腐乳，連紅豆口味的都沾，你可以試試」、「通常都只沾砂糖，沒看過你這種吃法耶，好像可以試試」、「這也太重口味了吧」、「感覺加熱就很像肉圓」、「加鹹的沒聽過，我都加蜂蜜，真的好吃」。

此外，也有嘗試過類似吃法的網友表示「跟我好像！我都沾蒜蓉醬超級好吃」、「鹼粽沒什麼味道，其實加醬油口感挺不錯的」、「蒜頭醬油才是王道」、「我都吃沾蒜蓉醬油膏，也有沾砂糖吃過，但配剝皮辣椒還真沒試過」、「試了一下醬油辣醬，發現好像在吃肉圓皮，但口感很驚艷」、「居然遇到一樣吃鹹的人！我是會切塊加在湯裡面吃，滷肉汁我下次來吃看看」。（編輯：張志浩）

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