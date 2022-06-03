男超商結帳驚爆「剛快篩陽性」！友人倒退三步 店員崩潰
台灣本土確診大爆發，指揮中心日前表示，國內疫情處於「高原期」，不過越來越多的快篩陽性出現，卻也讓一些民眾忽略防疫仍相當重要，近日一名超商店員訴苦，有客人在店內不顧他人感想，就脫口說出「我剛快篩兩條槓確診」，在場眾人聽完全都不知所措，讓他氣的直言「認真看待疫情好嗎？」
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，昨天晚上值班結帳時，有位客人在和朋友通話時開起擴音，朋友問他快篩使用方式怎麼操作，怎料下秒，客人竟大言不慚的和朋友說「我剛篩完兩條槓確診」，原PO表示「此話一出，你身旁的朋友看了我退了一步，也看了你一眼，你卻沒有意識自己哪裡有問題，在結帳過程中你還咳了兩下」。
原PO當下也不知所措，當下內心想著「雖然你全程戴著口罩，但我多想叫你快滾知道嗎？」但最後他仍忍著情緒幫對方結帳，並立刻消毒，他也感嘆「能不能麻煩那些已經確診，或知道自己疑似確診，還沒進一步檢查或未通報的人，認真看待一下目前疫情多嚴重，保護自己、保護它人、保護孩子們，不要造成別人的困擾」。
貼文一出引起中多網友迴響，紛紛留言「這真的過分耶，他是人嗎」、「這種人真的很噁心沒水準外還髒」、「很同情你的感受，外面黑數太多了」、「沒水準的人真的很可惡，不戴口罩、亂吐痰、抽菸、吐檳榔渣，請他戴口罩還說中了又不會死」、「身為服務業的能夠感同身受，因為我也常常碰到客人在面前不戴口罩還抽菸，又不能叫他滾」、「真的很白目的客人，你先照顧好自己吧」。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞
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