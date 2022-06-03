超商見「神秘3字」北部人愣爆！他一看嗨了：台中人才知
裕毛屋凱福登超市為台灣中彰地區一家生鮮超市，目前僅於台中市西區設有一間分店，成立於1988年，以販賣自製生鮮商品及日本商品為主要特色，主攻高檔超市市場，近日就有網友發現，7-11竟有販售裕毛屋的商品，對此感到驚奇，不過身邊朋友卻都沒聽到這間超市，讓他更是驚訝，貼文一出立即引起熱議，不少中南部的網友立馬跳出來留言：「只有台中人對這個才會有感」、「心中最頂的超市」！
該名網友昨（2）日在PTT貼文，他以「超商看到裕毛屋，結果台北朋友都沒聽過？」為題，表示他自從大學之後就北漂了，今天看到7-11有賣裕毛屋的商品，相當驚訝，不過身旁朋友卻是一臉疑惑，完全不知道這是什麼，「記得以前去都超想吃裡面fancy的日式便當、甜點，主打日系頂級，裡面便當跟壽司都超好吃的，小時候開眼界的地方，很多東西別的超市沒賣」，這也讓他好奇問：「裕毛屋是只有台中人才知道的神祕日系頂級超市嗎？」
貼文一出，果然有不少網友們搖頭喊，「到台中唸書才知道」、「我台北俗，真的沒聽過」、「北部人沒聽過＋1」、「中彰才會知道吧，台北人不知道正常」、「沒聽過，台中當地超市只有聽過楓康」、「剛問台中同事，還真的知道耶」、「真的聽都沒聽過」、「沒聽過耶」、「第一次看到」。
不過，也釣出許多中南部的網友留言，「20多年前生鮮超市起步階段，從業人員必須朝聖的所在」、「只有台中人對這個才會有感」、「真的好懷念喔，小時候覺得很高級」、「真的很讚，但單價也都比較貴就是了」、「裕毛屋熟食真的讚，還有他的高湯包我媽都會買來煮火鍋，害我長大以後變超挑嘴」、「從小逛到大，海鮮卷、雞腿熟食超好吃」、「台中人應該都知道」、「時代的眼淚QQ小時候超愛逛的」、「只剩一間了，日本貨真的很好買」、「台中跟彰化比較會知道吧，崇德店收了很可惜」、「心中最頂的超市」、「中產階級以上才會去的～東西品質很好」。（編輯：賴禹妡）