面試高薪爽缺！男空等半小時 聽公司「第一句話」秒臉綠
對於求職來說，決定一間公司是否符合自身需求，需要評估環境、制度、工作內容、薪資等種種條件，並用盡全力在面試博取主管們的信任與好印象，不過近日在日本卻有一名男子，好不容易找到福利優渥的公司，且獲得面試資格，但卻在當天被面試官告知「都是假的」，聽完理由後氣的當場閃人。
根據日本涯新聞網「キャリコネニュース」報導指出，長野縣的30多歲男性投稿，日前他應徵手機店的工作，「月薪20萬日圓（ 約新台幣4.5萬）以上、年假110天、一年發2次獎金」等優渥福利，心動的他立即聯繫公司，也在短時間內順利獲得面試資格，不過約定當天到場後，他卻失望了。
男子透露，當天抵達後，公司人員請他等待5分鐘，原因是「面試官還沒來」，怎料這一等卻讓他等了足足半小時，且對於遲到，面試官沒有任何道歉或解釋，此時男子就再次感到焦慮，心想整間公司是否怪怪的？怎料面試開始後，對方開頭就表明「其實當初的徵才公告都是假的，我們月薪為15萬日幣（約新台幣3.4萬），且每年休息天數也只有徵人公告的一半左右」。
面對突如其來的消息，男子當下相當錯愕，不知如何反應，面試官見狀則解釋「我們鄉下地方都是這樣，你如果寫真的，就沒人要來了，沒什麼辦法，這樣的條件你接受嗎？」男子此時立刻回絕對方，並起身離開，事後他也表示「希望那些在職位空缺上寫虛假信息的公司，都能受到懲罰」整個過程相當荒謬。（編輯：張志浩）