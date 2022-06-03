網紅「整副上圍擺餐桌」！胸前放一隻蝦 7秒片瘋看2小時
Tik Tok網紅紳士龍蝦追蹤者高達76萬人追蹤，經常分享一些跳舞日常以及搞笑影片，加上可愛臉蛋以及姣好的身材圈粉無數。近日，就有網友發現過去紳士龍蝦曾拍過一支7秒的影片，畫面中紳士龍蝦直接將「整副長輩擺在餐桌上」，讓不少網友眼球瞬間聚焦，在論壇上瘋傳引起討論。
一名網友在「Dcard」貼出一段7秒的影片，只見畫面中的人就是網紅「紳士龍蝦」，她先是將整副長輩擺放在餐桌上之後，隨後友人便把迴轉壽司上的蝦子，用筷子直接夾起來放在紳士龍蝦的事業線上，讓紳士龍蝦害羞的笑了笑之後，關掉鏡頭，短短7秒的影片相當吸睛。
貼文一出，網友紛紛回應「不要玩食物，請給我地址，我會過去勸導」、「又浪費我兩小時＝＝」、「以為有這種吃法，所以就去店裡點點看，我現在人在警局，有人要來保我嗎？」、「一開始以為只有放長輩在桌上，最後面的蝦子太猛了吧....」、「卡爆，也太正了吧」、「這個勸導不要玩食物的作業讓我來就可以了」。
事實上，紳士龍蝦過往也有許多經典的代表作品，包括像是去年底時「濕身搭捷運」被民眾捕捉拍下，在網路上掀起轟動；前一陣子也因為拿著髮帶以為要綁頭髮，結果下一秒竟然將自己傲人的右半邊胸圍綁起來，也掀起討論，傲人身材搭配可愛臉蛋，每次一出品的影片都讓網友招架不住，成功抓到流量密碼。（編輯：張嘉哲）