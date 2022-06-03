當上醫師後不敢做的事！「終極魔王」急診醫怕爆：看太多

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第二「骨科」，不敢騎腳踏車、溜冰。原PO說，自己的骨科老師很愛慢跑，甚至每三個月都會參加一次半馬。但某次科內另一位醫師因為騎腳踏車受傷，橈骨頭骨折，所以無法開刀，而這件事也傳到老師耳裡。
「我以前參加過一次鐵人三項」，老師邊看術後病人的X光邊說「那一次在腳踏車項目，有兩名選手擦撞摔得不輕，結果，當天值班的學長告訴我，那兩個都送來急診，都遠端前臂骨折」。後來幾次值班，老師也陸續接到因為腳踏車造成的骨折病人，大多都是腳踝、手腕骨折，「很恐怖的事情是，腳踏車你就算騎得慢，有時候還是會因為奇奇怪怪的事情跌倒受傷，而且騎得慢有時候還傷得更重」，因此老師成為骨科主治醫師後，就把自己很貴的公路車賣掉了。
第三「胸腔內科」，不敢抽菸。原PO表示，老師曾說，在他們那個時代，當時醫界的長輩有不少都會抽菸，若在飯局、會議結束之際，長輩遞菸給你，若你沒接下點火是十分不禮貌的；老師接著說「菸這種東西真的很恐怖，你第一次抽會覺得，臭死，到底誰會想吸這種東西。然而幾次之後，會覺得越來越順口，甚至還有提神的效果」。
老師說他們當時內科訓練時壓力大，抽一根菸彷彿又有了工作的動力和精力，但「考上胸腔專科之後，自己也看過了百來位肺癌病患。雖然也有完全菸酒不沾的患者，可是，老煙槍還是比較容易得肺癌，其中COPD（阻塞性肺病）更可憐，想到吐不出氣那種窒息感，我真的忍不住害怕了」，最後老師在成為主治醫師第十年才成功完全戒菸，也告訴他「不要抽菸喔，壓力再怎麼大也不可以喔」。
第四「新陳代謝科」，不敢喝手搖杯。原PO表示，老師告訴他「飲料這種東西很可怕，裡面糖分含量非常的高，就算是一分糖也一樣，就算是無糖，你加個珍珠，糖分就直接爆表了，每天一杯，如果你又沒有規律運動的話，累積起來，除了變胖變醜，小心糖化血色素變高」，且老師也有在做調查，發現台灣人的第二型糖尿病 （大多後天造成的）族群，大多都有每天喝手搖杯的傾向。不過事後有位與老師同屆的學長告訴他，老師在訓練的時候也是一天一杯手搖，「看來是成為新陳代謝科的主治醫師，看盡人生百態，才戒掉這個讓人開心的小東西」。
第五「眼科」，不敢戴月拋、年拋。原PO表示自己有戴隱形眼鏡的習慣，老師就曾叮囑他「月拋、年拋這種隱形眼鏡戴起來會比較透氣比較舒服，記得一定要清潔乾淨乾淨再乾淨」，因為看過太多病人因為隱形眼鏡的配戴方式不良、清潔差，造成各種角膜發炎、潰瘍、病變，甚至還有失明的，「我寧願醜一點，乾脆就放棄隱形眼鏡了，真的要戴也是戴日拋」。
貼文一出，掀起熱議，「一路看下來，想說我不騎摩托車、腳踏車、溜冰、抽菸，我真棒！結果看到手搖飲，直接中槍」、「我不騎機車、不騎腳踏車、不吸菸、很少戴隱眼，但是，手搖飲是我上班唯一的力量」、「謝謝你，我決定改變生活…試試看」；其中，不少醫科過來人也認同「不敢騎車」這件事，「在外科實習真的不敢騎車」、「真的不敢騎摩托車」、「身為也在醫院工作的人，好有同感」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！