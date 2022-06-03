COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

好市多洋蔥切開見「絕美漸層」！全場一看暴動：賺爛了

▲知名美式賣場好市多（Costco）因商品特殊又價格優惠，一直以來都受到許多消費者喜愛。（圖／NOWnews資料照片）
▲知名美式賣場好市多（Costco）因商品特殊又價格優惠，一直以來都受到許多消費者喜愛。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 15:22:53

知名美式賣場好市多（Costco）因商品特殊又價格優惠，一直以來都受到許多消費者喜愛，而近日就有一名網友分享，他在好市多買到一款「漸層紫洋蔥」，模樣非常特別，不知道能不能食用，貼文一出引起熱烈討論，不少網友見到照片驚喊：「看起來⋯還挺美的⋯」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友昨（2）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示在好市多買的洋蔥外表是很正常的褐色外皮，沒想到剝開後發現裡頭竟呈現烏紫色漸層，不過其他顆卻都呈現正常色澤，讓他疑惑問：「我知道有紫色洋蔥，但是它的外表和袋子標籤告訴我它是普通洋蔥，難道我買到了混血兒？想請問它可以吃嗎？」 

▲（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）
▲一名網友分享，他在好市多買到一款「漸層紫洋蔥」，模樣非常特別。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）
貼文一出，網友紛紛留言，「紫洋蔥比較貴，你賺到了」、「看起來這洋蔥不單純」、「萬中選一的」、「看起來⋯還挺美的」、「紫洋蔥讚耶！切開來就知道是不是了」、「帶混血的～營養價值更高」、「花青素比較多，你賺到了」、「這顆洋蔥的媽媽一定有什麼不可告人的秘密」、「這是被家暴的洋蔥」、「它就太白目，被揍是正常的」。 

不過，有內行網友指出，「正常品種不要想太多啦」、「品種不太一樣而已⋯2個都很新鮮，我家種恆春洋蔥的」、「品種不同」、「品種問題，大驚小怪」、「正常的，這品質很好耶」、「品種不一樣吧」。（編輯：賴禹妡）  

好市多網購突冒「新規則」！會員全傻眼　神人租倉庫拼了

超商見「神秘3字」北部人愣爆！他一看嗨了：台中人才知

他機車突冒野生肉粽！網嚇爆揭「恐怖含義」：千萬別回頭

不只王心凌！哪藝人會引爆回憶殺？全場點名「他」炸共鳴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
92.86%7.14%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀