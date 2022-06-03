好市多洋蔥切開見「絕美漸層」！全場一看暴動：賺爛了
知名美式賣場好市多（Costco）因商品特殊又價格優惠，一直以來都受到許多消費者喜愛，而近日就有一名網友分享，他在好市多買到一款「漸層紫洋蔥」，模樣非常特別，不知道能不能食用，貼文一出引起熱烈討論，不少網友見到照片驚喊：「看起來⋯還挺美的⋯」
該名網友昨（2）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示在好市多買的洋蔥外表是很正常的褐色外皮，沒想到剝開後發現裡頭竟呈現烏紫色漸層，不過其他顆卻都呈現正常色澤，讓他疑惑問：「我知道有紫色洋蔥，但是它的外表和袋子標籤告訴我它是普通洋蔥，難道我買到了混血兒？想請問它可以吃嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「紫洋蔥比較貴，你賺到了」、「看起來這洋蔥不單純」、「萬中選一的」、「看起來⋯還挺美的」、「紫洋蔥讚耶！切開來就知道是不是了」、「帶混血的～營養價值更高」、「花青素比較多，你賺到了」、「這顆洋蔥的媽媽一定有什麼不可告人的秘密」、「這是被家暴的洋蔥」、「它就太白目，被揍是正常的」。
不過，有內行網友指出，「正常品種不要想太多啦」、「品種不太一樣而已⋯2個都很新鮮，我家種恆春洋蔥的」、「品種不同」、「品種問題，大驚小怪」、「正常的，這品質很好耶」、「品種不一樣吧」。（編輯：賴禹妡）