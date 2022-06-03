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正妹繪師畫自己爆紅！「對比照」洩出超兇上圍　網凍未條

▲近日台灣知名繪師「馬吉」發揮創意，透過「畫自己」來製造噱頭，火辣圖片引爆網友話題。（圖／翻攝自臉書粉專-風味本舖）
▲近日台灣知名繪師「馬吉」發揮創意，透過「畫自己」來製造噱頭，火辣圖片引爆網友話題。（圖／翻攝自臉書粉專-風味本舖）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 16:35:58

日本擁有世界上最成熟的動漫產業，每年都能產出許多漫畫、影集、電影，無論是愛情、冒險、科幻等類型應有竟有，更帶動全球市場，讓不少人抱著夢想投入製作，其中極具個人特色的「繪師」就是熱門行業，而近日台灣知名繪師「馬吉」就發揮創意，透過「畫自己」來製造噱頭，火辣圖片引爆網友話題。

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近日論壇PTTDcard皆有網友分享一張組成照片，圖中左側為虛擬的動漫人物，右側則是一位長髮正妹，而兩張圖片的女主角身前都只有一件浴巾，搭配迷人眼神、飄逸長髮，和完全遮不住的極品身材，讓人看了不禁想入非非，發文網友則表示「同學說右邊的人是繪師！ 半夜看到這個差點壓不住」。

▲（圖／翻攝自臉書粉專-風味本舖）
▲馬吉日前就曾畫過自己，從擔任繪師以來就發布過不少作品，擄獲眾多粉絲。（圖／翻攝自臉書粉專-風味本舖）
事實上，這位長髮繪師名叫「馬吉」，平常經營的推特也擁有22萬人關注，臉書粉專更有12多萬人追蹤，平時除了發表自己的接案成品外，也會分享日常會話的插圖，在網上原本就已有一定人氣，此次分享「畫自己」的創意手法，也讓更多網友認識她。

而馬吉這次照片被瘋傳後，也有網友挖出，其實她之前就已有嘗試相同手法，紛紛留言「太香，怎麼擋得住」、「麻吉老師真的是神仙！畫得超好人長得又超美美美」、「麻吉老師人畫一體」、「本人根本也是二次元出來的」、「為什麼可以這麼扯」、「我被這張圖蒙蔽了雙眼」、「現在的繪師真難當」、「畫自己的方式好像過去挺多人嘗試過，但這個太強」。（編輯：張志浩）


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