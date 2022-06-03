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端午節大樂透加碼！「4星座」財神爺伴隨　偏財運旺翻天

▲小孟老師透露，端午節有4個星座的投資偏財運旺爆。（示意圖／shutterstock）
▲小孟老師透露，端午節有4個星座的投資偏財運旺爆。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 16:31:53

今（3）日迎來端午節，命理專家小孟老師透露，有4個星座的投資偏財運旺爆，其中處女座更是排行第一，無論是參加任何抽獎活動都有中大獎的機率，也建議可以穿著紅色衣物再增強財運。 

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▲財經網美胡采蘋今（29）日表示，有人狂買16張防疫保單，結果確診共領160萬，讓網友全驚喊「賺翻了」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／NOWnews資料照）
▲4個星座的投資偏財運旺爆，其中處女座更是排行第一，無論是參加任何抽獎活動都有中大獎的機率。（示意圖，圖中人物與當事者無關／NOWnews資料照）
Top4：巨蟹座 

偏財來臨，福星加持 

巨蟹座端午時，偏財宮非常好，這對你的投資與購買彩劵方面能帶來好運氣，但也要另外提醒巨蟹朋友們，雖然有福星加持，也是要仔細研究一些投資事宜，不宜聽信一些奇怪門路的消息就做投資，這對你風險可能會增多，自己做功課投資會是最保險的方式。 

Top3：獅子座 

投資獲利，好運不斷 

獅子座的朋友們，你對自己的金錢與資源會特別有意識，你很想去研究或透過不同的方式來增加自己的資產，而你的企圖心也能使你去研究各種生財之道的法門，端午後在投資市場上會大賺一筆，但還是要留意不要太過的失心瘋追求高點或數量的投資，另外想購買彩劵的朋友受吉星引力影響多穿黃色衣服或吃黃色的水果都能讓你財富亨通。 

Top2：天蠍座 

中到小獎，開心不宜 

天蠍座容易有小財進來買彩劵易中到小獎，若你最近有剩下來的統一發票也可以拿出來對獎，若你想要參加網站所舉辦的贈獎活動也能抽到小的獎項，雖然不多但是不無小補，建議多穿綠色的衣服能讓財運滿分。 

Top1：處女座 

抽到大獎，財運滿分 

處女座的人，你的偏財運很好，若你想要買彩卷苦無號碼可以多詢問周邊的朋友，很多人都在馬不停蹄的在找財神爺，但慕然回首時其實財神爺就在你身邊。除此之外你若想參加任何抽獎活動都有中大獎的機率，建議多穿紅色的衣服能讓財運滿分。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 

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