腰痛恐是泌尿出問題！醫師親曝「關鍵症狀」：小心掛錯科

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泌尿道結石：腰部疼痛範圍牽連廣（從腰部、下腹部至鼠蹊部都有可能），痛感強烈且明顯，與普通腰痛改變姿勢、碰觸到才會疼痛不同，會由內而外呈現持續性的疼痛，可能會合併著出現血尿的徵狀、甚至會合併噁心嘔吐。
腎盂腎炎：細菌攻擊腎臟引起發炎，當輕觸腎臟部位便會出現點狀式疼痛，常伴隨著發燒的徵狀。
腎臟癌：腎臟因為沒有痛感神經分佈，所以腎臟癌初期並不會引起明顯的不適，當腫瘤愈發增大，撐大了有分佈痛感神經的被膜，才會發出痛的訊號，多呈現由內向外的悶痛，且不會隨著姿勢的改變有所改善。
陳鈺昕也提到，「當然泌尿科的病症中會引起腰痛的不止上述提到的，只是透過貼文提出幾個常見典型疾病與大家說明」。那麼泌尿科病徵的「腰痛」與一般的肌肉、骨骼、壓迫神經的「腰痛」有何不同？可根據以下幾種病徵，來初步辨別該掛哪一科。
最大的差異便是：不會隨著姿勢的不同痛感有所改變、並常會伴隨著其他病徵 ex.頻尿、血尿、甚至發燒。
陳鈺昕也提醒，大家如果出現不適的徵狀，來到診間問診時最好詳細跟醫師描述以下幾種自我檢測狀況，因為醫病溝通是醫生判斷病患病徵初步最關鍵的環節，詳細的敘述症狀，比起單純喊「醫師，我的腰好痛啊！」更便於醫師判斷患者的情況。
疼痛部位：只有腰痛或是蔓延至後背部、鼠蹊部
疼痛範圍 ：片狀、點狀、觸碰腎臟部位才會疼痛
痛感等級 ：間歇性、常態性、是否影響日常生活
其他病徵：有無血尿、發燒、頻尿、尿不乾淨的感覺
過往/遺傳病史：家族內有無慢性疾病或是癌症病史，或是本身過往有罹患其他疾病。（編輯：鍾怡婷）
【本文獲臉書粉絲團《石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】