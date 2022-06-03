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美食選店「不滿4星」秒跳過？網喊：千萬不要　3大原因曝

▲美食選店Google評分不滿4星秒跳過？網友喊：「千萬不要」，3大原因曝。（示意圖／unsplash）
▲美食選店Google評分不滿4星秒跳過？網友喊：「千萬不要」，3大原因曝。（示意圖／unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 17:24:04

現今多數人在選擇美食店家時，會事先經由部落格、臉書、Youtube等途徑查詢評價，其中Google提供的店家評星數及評論，就成為眾人參考的一大指標。有民眾上網發文詢問Google店家星星數及評論數該如何篩選，就有網友認為不要僅因店家不滿4顆星就離開，很可能因此錯過一家好店。

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原PO於PTT上以「你覺得選擇哪種google評論的店？」為題發文，並給出兩個選項，A為評價3.9顆星，但有500個人評價的店；B為評價4.9顆星，只有10個人評價的店。詢問「如果第一次去你會選哪種呢？如果你是觀光客只會選一間店你會選哪個？」

▲有網友分享自己覺得「最難用的銀行APP」，貼文一出，網友全搖頭，紛紛直呼「真的夠難用」、「每用必崩潰」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO舉出兩種店家，一種評價高但少人評論，一種評價普普但多人評論，好奇眾人會選哪一間？（示意圖／unsplash）
多數人都認為「沒有4星不一定差啦」，因為若長期觀察店家評論，會發現有些網友會因為不合理的理由給一星「把所有最低評論爬完再決定啊」、「看差評怎麼說欸，因為現在很多酸民一個不滿意就評分，所以那個評分就當參考」、「如果刻意搜尋店家評論的話，我都會特意看給低評的原因是什麼」，「記得有次去台南經過一家魚湯店進去品嚐，有些人寫評論只是為黑而黑」。

而評分4星以上的店家也不全然代表完美，以下兩種狀況可注意：一種評價數少但星數高，這很有可能是店家請朋友幫忙評分；另一種為評價數及星數皆多，這很有可能是店家舉辦打卡優惠所致「要看評論內容寫什麼，10個人的如果都只有讚、好吃這種內容一看就很假，如果都是用心寫的我就會去」、「注意有沒有給五星換吃的，我會給五星但在文字中透露是五星有贈品」、「3.9會比較真實，很多4星以上都是洗」、「A，才10人根本員工跟親友自己評的」。（編輯：李惠婷） 

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