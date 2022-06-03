美食選店「不滿4星」秒跳過？網喊：千萬不要 3大原因曝
現今多數人在選擇美食店家時，會事先經由部落格、臉書、Youtube等途徑查詢評價，其中Google提供的店家評星數及評論，就成為眾人參考的一大指標。有民眾上網發文詢問Google店家星星數及評論數該如何篩選，就有網友認為不要僅因店家不滿4顆星就離開，很可能因此錯過一家好店。
原PO於PTT上以「你覺得選擇哪種google評論的店？」為題發文，並給出兩個選項，A為評價3.9顆星，但有500個人評價的店；B為評價4.9顆星，只有10個人評價的店。詢問「如果第一次去你會選哪種呢？如果你是觀光客只會選一間店你會選哪個？」
多數人都認為「沒有4星不一定差啦」，因為若長期觀察店家評論，會發現有些網友會因為不合理的理由給一星「把所有最低評論爬完再決定啊」、「看差評怎麼說欸，因為現在很多酸民一個不滿意就評分，所以那個評分就當參考」、「如果刻意搜尋店家評論的話，我都會特意看給低評的原因是什麼」，「記得有次去台南經過一家魚湯店進去品嚐，有些人寫評論只是為黑而黑」。
而評分4星以上的店家也不全然代表完美，以下兩種狀況可注意：一種評價數少但星數高，這很有可能是店家請朋友幫忙評分；另一種為評價數及星數皆多，這很有可能是店家舉辦打卡優惠所致「要看評論內容寫什麼，10個人的如果都只有讚、好吃這種內容一看就很假，如果都是用心寫的我就會去」、「注意有沒有給五星換吃的，我會給五星但在文字中透露是五星有贈品」、「3.9會比較真實，很多4星以上都是洗」、「A，才10人根本員工跟親友自己評的」。（編輯：李惠婷）