家樂福「最強本體」被抖出！眾為它逛10幾年：台灣沒對手
台灣的連鎖賣場眾多，除了近幾年超夯的美式賣場好市多之外，也有老字號的「家樂福」與其競爭，往往民眾在選擇賣場時，都會針對商品的CP值以及服務來抉擇，各有不同的受眾。而近日，就有網友分享自己發現家樂福的「最強本體」，貼文釣出不少同好直言「內行都買十幾年了」，引起話題。
原PO在臉書社團「家樂福消費經驗老實說」貼文指出「有沒有家樂福的酒類非常吸引人下手的問題？每次買酒都送杯子，實在太佛心了吧，而且每次看都好多特價，酒類又齊全真的是買酒好去處欸，其他賣場真的不是對手」；另外也有許多網友在酒類社團當中，發文表示「我這個人很簡單，有杯子我就買，家樂福的酒價格真的是不錯」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「找家樂福本體好久，終於找到了？」、「家樂福的酒我們家超愛買啊，優惠超級多」、「內行的都買10幾年囉，常常會有一些活動，酒類都超便宜」、「昨天剛買一組也有送杯子，家裡一堆家樂福酒類送的杯子」、「有時候會有一些隱藏版，包裝內有送杯子要仔細看」、「你現在才知道喔？家樂福酒類超好買的」。
事實上，家樂福在「酒水類」上的表現一直都是榜上相當出名的大賣場，每年家樂福都會舉辦酒展，甚至推出全台限量的珍稀酒款，日常店內販售最有名的就是其紅酒、白酒專類，不少網友實際到店家購買時，發現其有活動時還會附贈杯子以及折扣，價格又經濟實惠，也顧慮到小資族的「荷包」，成功在酒水市場打下一片天，意外掀起討論。（編輯：張嘉哲）