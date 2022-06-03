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G級正妹彈琴「深V解放」！下身失蹤照瘋傳　網：最兇body

▲近日有位G級正妹彈琴影片爆紅，畫面中這名正妹「下半身失蹤」彈著鋼琴，且辣露北半球，讓老司機們全暴動。（圖／翻攝古河由衣IG）
▲近日有位G級正妹彈琴影片爆紅，畫面中這名正妹「下半身失蹤」彈著鋼琴，且辣露北半球，讓老司機們全暴動。（圖／翻攝古河由衣IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 19:20:30

近日有位短髮妹彈琴影片爆紅，畫面中正妹「下半身失蹤」彈著鋼琴，只穿著淡紫色襯衫，露出性感北半球，在鏡頭中如癡如醉地彈著鋼琴，但老司機們全將重點放錯，緊盯著眼前的美景，搞笑表示「聽不到琴聲啊！」。

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影片中可見，一名面容姣好的短髮妹彈著鋼琴，其隨著琴聲跟著搖晃，一臉陶醉地陷入音樂世界。但仔細一瞧，她其實只穿著淡紫色襯衫，胸前還被挖空一片，傲人上圍呼之欲出，深V事業線也跟著被看光，而下半身更是露出白嫩長腿，短短幾秒影片就讓老司機們暴動。

▲畫面中一名短髮正妹辣露北半球彈著鋼琴。（圖／翻攝古河由衣IG）
▲畫面中一名短髮正妹辣露北半球彈著鋼琴。（圖／翻攝古河由衣IG）
不僅如此，在另一部影片中也曝光「背後視角」，解答了下半身失蹤的真相。畫面中，短髮妹只穿著黑色內褲，鏡頭則定格在她的渾圓蜜臀上，讓眾人興奮直呼「這景色...最兇body」、「好美，我承認我聽不到琴聲」。

▲鏡頭曝光背後視角，揭開下半身失蹤的真相。（圖／翻攝古河由衣IG）
▲鏡頭曝光背後視角，揭開下半身失蹤的真相。（圖／翻攝古河由衣IG）
事實上，這名琴藝高超的短髮妹，真面目是29歲日本寫真女星「古河由衣」，其於2019年以「現役OL」身份進入寫真界，因G級豐滿上圍和高顏值，讓她人氣扶搖直上，甚至擁有「次世代情婦」的美名。

▲這名琴藝高超的短髮妹，真面目是29歲日本寫真女星「古河由衣」。（圖／翻攝古河由衣IG）
▲這名琴藝高超的短髮妹，真面目是29歲日本寫真女星「古河由衣」。（圖／翻攝古河由衣IG）
而古河由衣其實是位音樂才女，私底下琴藝高超，精通鋼琴、長笛等樂器，這次突然在IG上分享這兩部影片，也意外讓粉絲們看到她的高超彈琴技巧。（編輯：陳雅雲）


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