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UNIQLO最強不是衣服！「低調神品」狂掃5件：錯過21年了

▲有女網友曝光UNIQLO「最強單品」，表示自己活了21年才知。（示意圖／取自Unsplash）
▲有女網友曝光UNIQLO「最強單品」，表示自己活了21年才知。（示意圖／取自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 19:41:53

近年來服飾業掀起平價快時尚風潮，不少國外知名品牌進駐台灣，包括UNIQLO、NET、H&M等，搶攻小資族、學生市場。對此，就有女網友曝光UNIQLO「最強單品」，表示自己活了21年才知，而引來內行贊同表示買5件回家了。

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原PO於Dcard上指出，自己活了21年第一次買UNIQLO的牛仔褲，「前一直覺得uq的牛仔褲很貴快1500，路邊隨便買更有型的也才790」，結果某次被朋友推薦試穿後，讓她一穿回不去了。

她興奮大讚，「驚為天人！神之褲啊！！標榜有彈性的真的一穿上就不想脱了，然後直筒褲或寬褲的版型也很符合我的身型」，原PO也坦言UNIQLO牛仔褲與高價品牌有得比，「我穿到現在已經一個月了還是很喜歡！」

▲UNIQLO示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲女網友認為UNIQLO的牛仔褲相當厲害。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一出，就引來網友們認同留言，「Uq的牛仔褲穿過就不會想買小店的了，雖然1500小貴，但不知不覺就買4條了，洗完也不會變硬，真的推」、「Uniqlo的褲子真的好，黑長褲兩年了都不會有白鬚鬚！」、「UQ下著>上衣，下著真的很優質百搭，很容易穿出各種風格，甚至可以自己一點小巧思傳出名牌的感覺」、「我買了一件褲子穿了三、四年到現在還在穿那件」、「U系列的寬版褲我買了5件⋯⋯⋯⋯⋯三個款式都有，我超愛」。（編輯：陳雅雲）

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