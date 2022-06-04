男孩被貓認成兒子！牠伸「萌萌小手」摸頭：寶貝別再哭了
對飼主而言，說寵物是最棒最暖心的家人，相信沒幾個人會反對，其中貓咪呆萌可愛又有個性，讓許多人無法抵抗，紛紛入坑當「鏟屎官」，不過就算再怎麼有經驗，人類也永遠難懂貓咪的一些行為和思考，有網友就分享，自己的兒子在家中哭泣時，愛貓總是會在身旁安慰他，溫馨的互動讓眾人感到超幸福。
一名網友分享家中貓咪的日常影片，片中可見一個穿著尿布，還在認識這個世界的寶寶趴在地上啜泣，此時在沙發上的貓咪立刻注意到寶寶的異狀，回頭查看一會兒後，便伸出呆萌的小手摸摸男孩的頭，男孩也對貓咪舉動相當買單，不僅立刻停止哭泣，甚至還露出燦笑，相當享受貓咪的輕撫。
對此主人艾琳娜（Elena）表示，自己8個月大的兒子蒂墨菲（Timofey），在家中無時無刻都和10個月大的蘇格蘭折耳貓米婭（Mia）膩在一起，而拍片當下，兒子為了站起身子靠近米婭，卻失敗跌落，於是米婭決定伸出小手安慰，簡直是把蒂墨菲當作自己的兒子，艾琳娜也提到，米婭的暖心行為不只這一次，平常牠也常會待在蒂墨菲身邊，以防他需要被安慰。
影片曝光後，網友們也紛紛被一人一貓的暖心互動收服，紛紛留言「要是我家的貓也這樣多好」、「天啊這是模範貓咪吧」、「這一定是貓界最偉大的母親」、「太可愛了啦，好想被軟軟的肉球摸」、「小男孩超享受，我的貓只會對我伸爪子...」、「重複看了好幾遍，被融化了」。（編輯：張志浩）