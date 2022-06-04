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22歲正妹捲振興券詐領案！「超大亮點」轟動全場：放了她

▲一位從事不動產的22歲正妹員工，捲入振興券詐領案，外型意外獲得網友瘋傳。（圖／翻攝推特）
▲一位從事不動產的22歲正妹員工，捲入振興券詐領案，外型意外獲得網友瘋傳。（圖／翻攝推特）

編輯中心/綜合報導

2022-06-04 11:00:00

日本日前爆發一起集體詐領振興券案件，就連東京國稅局工作人員都有人涉案，警方預估同夥可能高達200人，而目前已經逮捕到多名人員，職業不均。其中一位22歲的正妹，卻因為外型長相，意外在推特上造成轟動，「快點放了她」。

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據《日本雅虎Yahoo》報導，被逮捕的國稅局工作人員塚本晃平，今年才24歲，與其他落網的共犯一樣，全都是20出頭的年輕人。警方指出，嫌犯先是偽裝成獨資經營者，透過Line等通訊軟體，向200多人邀情提供人頭資料，藉此詐領日本政府因疫情配發的振興券款，目前警方正在調查所有來龍去脈中。

怎料，其中一位被逮捕的22歲女嫌犯佐藤凜果，是房地產公司員工，被逮捕後的她，即便是素顏、戴上口罩，但卻擁有深邃的大眼睛，以及傲人又突出的好身材，瞬間在推特上瘋傳。

日本網友紛紛轉貼新聞截圖表示，「這也太可愛」、「拜託快放了她」、「AV星探出動中」、「難怪國稅局人員也招架不住」。不過，據網友們爆料，佐藤凜果其實和高中時期的長相差距很大，疑似為整過型，此外，網友還查出，原來佐藤凜果曾替塚本晃平簽約房子時認識，甚至後來還發生關係並同居。（編輯：詹鎰睿）


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