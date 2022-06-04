強尼戴普世紀官司「真成影集」！Discovery+宣佈開播日
強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard ）的誹謗官司，經過六周的庭審後，最終由強尼戴普獲得勝訴，洗刷長達六年的「家暴男」臭名，而兩人官司高潮迭起的劇情更是堪比影視大片，引發全球性的注目，Discovery+也立刻把握住熱度，宣布這場世紀官司的影集即將開播。
強尼戴普與安柏赫德的誹謗官司，不僅聚焦在家暴事件，還有許多額外的話題受到關注，例如強尼戴普為前妻獲得水行俠中的梅拉一角；以及強尼戴普被問到，就算迪士尼開出3億美金和100萬羊駝，是否也不會回鍋演出《神鬼奇航》系列，雙方的辯論內容被網友笑稱「劇情堪比影視大片」。
沒想到隨著宣判出爐後，華納旗下的Discovery+立刻正式宣布與Optomen TV合作，將把這場世紀官司製作成《Johnny vs Amber》第二季播出，當中除了訪問到法律團隊、親友、證人外，據傳安柏赫德與強尼戴普也有機會以錄影、錄音的方式現身說法。
而根據《Discovery頻道 》臉書宣布，開播日期為：
第一集： 強尼
6/19 星期日 10pm 首播
第二集 ：安柏
6/26星期日 10pm 首播（編輯：鍾怡婷）