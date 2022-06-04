新郎婚禮全程低頭！新娘揭「背後真相」：他不是來結婚的
新人結婚臉上通常都會洋溢著幸福笑容，中國有一名新郎卻在典禮上笑不出來，不僅全程低頭，還一副昏昏欲睡的模樣，讓人質疑是否沒有結婚意願，而事後新娘才替老公解釋，原來他是當天為了結婚起得太早，一點東西都沒吃，餓過頭才會如此，這也讓網友們忍不住笑翻留言：「是不是自己的席看到別人吃，嚥不下這口氣！」
綜合陸媒報導，安徽省毫州市某對新人於5月30舉辦婚禮，只見婚禮會場佈置精美、場面盛大，看起來是一場所費不貲的結婚典禮，而新娘也也披著華麗的白紗，甜美地在台上微笑。
不過，站在新娘身旁的新郎，卻全程低著頭，臉上也沒有任何笑容，一副昏昏欲睡、雙眼緊閉的樣子，雙手緊握在身前，不少賓客見狀，開始議論紛紛，甚至還有人懷疑起兩人是否剛新婚就不和睦。
事後新娘受訪時笑著解答，原來新郎是一早起來籌備婚禮，都沒有吃東西，到了典禮過程已經餓過頭了，一直在想到底什麼時候結束，她也忍不住調侃新郎「我覺得他是來參加我的婚禮的，不是想結婚，就是來吃席的」。
影片曝光後立即掀起熱議，不少網友們笑喊，「是不是自己的席看到別人吃，嚥不下這口氣」、「比起吃新娘更想吃飯」、「填飽肚子比結婚重要多了」、「所謂吃貨的婚禮」、「來參加自己的婚禮也想吃自己的席」。（編輯：賴禹妡）