女友突「停止抱怨經痛」！他翻電腦見真相崩潰：綠炸了

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沒想到，女友這個月經期報到後，平常愛抱怨的習慣突然消失，「這個月竟然沒抱怨，本來以為是轉性了」，肚子上還一直貼著某個造型奇特的貼布，他問女友那是什麼，對方開始支支吾吾，最後只說是朋友送來緩解經痛的。
原PO越想越不對勁，便翻了女友電腦的LINE，這才發現貼布是以前喜歡過她的學長送的，「而且她跟我說她出門上班了，實際上是學長在我家巷口接她一起上下班」，而兩人原先休假打算出去玩，女友卻臨時爽約，原PO看了對話紀錄才知道，她是又和學長出去了，忍不住苦嘆：「我現在心情很亂在打這篇，不知道該跟她說什麼，也不知道我自己在講什麼，是該跟她攤牌？還是我管太多？」
貼文一出，網友們紛紛留言安慰，「不舒服就分手吧～沒必要忍受」、「綠綠的」、「愛是一道光」、「攤牌分手吧！反正遲早」、「關於感情問題，我建議全部分手」、「還沒結婚就分手吧～反正有些人結婚也會離婚」、「別再繼續照顧別人的老婆…你值得擁有更好的人」、「還好在結婚前就發現」、「別浪費時間了！你值得更好的」、「原來男人的第六感也是神準」。
而原PO事後又更新貼文，透露自己已經打算和女友攤牌，情緒也較為冷靜了，本來還想剪爛學長送的貼布，再收拾女友的東西丟出門外，不過想想還是算了，「就當我運氣不好吧」。（編輯：賴禹妡）