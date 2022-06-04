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女友突「停止抱怨經痛」！他翻電腦見真相崩潰：綠炸了

▲一名男網友近日在網路上透露，女友明明每個月經痛都會瘋狂抱怨，這個月卻安靜得奇怪。（示意圖／pexels）
▲一名男網友近日在網路上透露，女友明明每個月經痛都會瘋狂抱怨，這個月卻安靜得奇怪。（示意圖／pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-06-04 16:20:55

情侶之間最怕出現的就是第三者，一名男網友近日在網路上透露，女友明明每個月經痛都會瘋狂抱怨，這個月卻安靜得奇怪，翻了女友和學長的聊天記錄才發現，原來是有學長每天接送上下班，還送緩解經痛的貼布，讓他越看越絕望，貼文一出，網友們也紛紛搖頭勸：「攤牌分手吧！反正遲早的！」 

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▲網友的婆婆認為，衛生棉一天換超過兩片，就太浪費了。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲原PO透露，女友這個月經期報到後，平常愛抱怨的習慣突然消失。（示意圖／翻攝自pexels ）
該名網友在臉書「爆怨公社」中貼文，他表示以前女友經期來，都會抱怨身體非常不舒服，而他也送過黑糖水、暖暖包，還每天接送女友上下班，不過自從疫情在家工作後，他就變得不愛出門，也會讓女友下班自行回家。 

沒想到，女友這個月經期報到後，平常愛抱怨的習慣突然消失，「這個月竟然沒抱怨，本來以為是轉性了」，肚子上還一直貼著某個造型奇特的貼布，他問女友那是什麼，對方開始支支吾吾，最後只說是朋友送來緩解經痛的。 

▲（圖／翻攝自爆怨公社）
▲原PO翻了電腦的LINE，才發現學長都會接送女友上下班。（圖／翻攝自爆怨公社）
原PO越想越不對勁，便翻了女友電腦的LINE，這才發現貼布是以前喜歡過她的學長送的，「而且她跟我說她出門上班了，實際上是學長在我家巷口接她一起上下班」，而兩人原先休假打算出去玩，女友卻臨時爽約，原PO看了對話紀錄才知道，她是又和學長出去了，忍不住苦嘆：「我現在心情很亂在打這篇，不知道該跟她說什麼，也不知道我自己在講什麼，是該跟她攤牌？還是我管太多？」 

貼文一出，網友們紛紛留言安慰，「不舒服就分手吧～沒必要忍受」、「綠綠的」、「愛是一道光」、「攤牌分手吧！反正遲早」、「關於感情問題，我建議全部分手」、「還沒結婚就分手吧～反正有些人結婚也會離婚」、「別再繼續照顧別人的老婆…你值得擁有更好的人」、「還好在結婚前就發現」、「別浪費時間了！你值得更好的」、「原來男人的第六感也是神準」。 

而原PO事後又更新貼文，透露自己已經打算和女友攤牌，情緒也較為冷靜了，本來還想剪爛學長送的貼布，再收拾女友的東西丟出門外，不過想想還是算了，「就當我運氣不好吧」。（編輯：賴禹妡） 

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