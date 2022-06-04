麥當勞買玉米湯「料滿到爆」？客愣：手滑嗎 店員揭真相
知名速食品牌「麥當勞」擄獲不少人的胃，長年經營下來，更創造許多經典商品，例如獨特風味的薯條、雞塊等，其中「玉米湯」也是許多人在搭配套餐時更換飲料的首選，近日就有網友分享，自己拿到一杯玉米粒多到不可思議的濃湯，掀起網友熱議，也釣出員工出面說明可能原因。
一名網友在論壇「Dcard」發文附上照片表示，「今天叫了麥當勞當晚餐，想說喝個玉米湯，結果玉米多到滿出來是怎樣，我稍微攪拌了一下發現整杯都玉米，看來某間麥當勞的玉米罐頭這個月要虧損26箱了，想問看看在麥當勞打工的大家這種情況是手滑嗎？」而圖中的玉米湯內確實浮著滿滿的玉米粒。
貼文曝光後引發討論，網友紛紛留言「羨慕了，我的天啊」、「不對吧！是不是我的玉米粒都跑到你那邊去了」、「應該是最底下的湯吧」、「這根本是玉米罐頭了吧」；也有網友表示「我都跟店員說我不要玉米」、「大家感覺比較喜歡吃玉米欸，我比較喜歡湯」、「我愛沒有玉米的麥當勞玉米湯」。
此外，針對玉米粒「多到滿出來」的情況，貼文下方也有麥當勞員工留言表示「如果那家麥當勞的飲料站，在盛湯的時候都沒有習慣攪拌一下，那前面的客人就會幾乎沒有玉米粒，後面的客人就會超級多～所以當初麥當勞的教育是先攪拌兩圈在盛，而且麥當勞一鍋湯的比例是固定的，我記得是3包玉米湯粉和3罐玉米粒，接著水加到鍋子的上限～所以不會有玉米粒銷量超高的問題」。（編輯：張志浩）