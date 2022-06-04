台南Josh走出家暴！親曝Amber惡行 感性吐「離婚心聲」
知名棒球YouTuber網紅「台南Josh」，今（2022）年1月與前妻Amber傳出家暴事件後，5月正式宣布離婚，而在一連串風波過去後，他今（4）日也在頻道發布影片，分享這陣子發生的種種事件及心境，不僅提到婚姻過程中遭Amber控制，兩人甚至在事後離婚調解時也衝突不斷，12分鐘的影片道出自己的感嘆，許多網友也紛紛湧入留言區鼓勵。
台南Josh在YT頻道上傳標題為「離婚日」的影片，他提及，在1月Amber家暴事件爆出前，其實對方的各種控制狂行為已經出現好幾次，他的不僅手機會被嚴格控管，也鮮少有機會與朋友單獨出門，因此就算有些朋友已經察覺他的不對勁，Josh也沒有任何機會求助，這樣的處境也讓他坦言，「其實身體的傷害是其次，精神的壓力才是最讓人窒息的」。
Josh接著透露，當時為了讓Amber在家人面前保有好的形象，因此也始終選擇隱瞞，都只能一個人默默承受一切，明明自己工作是要講話給上萬人聽，但面對家暴時，卻沒辦法向任何人表達，他甚至指出，當時他對未來已沒有任何期待，「有一陣子我晚上睡覺的時候，我腦袋裡想的都是，我希望我眼睛閉上，就再也不會睜開了，因為我真的沒有辦法，再繼續面對這樣的生活」。
針對在整件事情爆發後的感想，Josh表示，自己雖然多少有些難過，但更多的是「鬆了一口氣」，因為「終於有人可以救我了」，這幾個月不僅能夠自由使用手機、和朋友出門、接喜歡的工作，對未來更是多了許多期望；他更提到，雖然自己有過一段糟糕的婚姻經驗，但並不會因此否定婚姻，「結婚或單身並非重點，重要的是自己要過得開心」。
如今Josh已經完成所有離婚手續，身分證配偶欄也重新清空，他認為拿到新身分證的這天就像「重生之日」，至於有人質疑「被家暴怎麼還敢還拿出來講」，他則大器回應「被家暴者將自己的經歷說出來並非易事，希望我的經驗可以給一些人當作參考，也讓更多人知道，家暴是一個很嚴重的問題，是需要被大眾所重視的」。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞
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