旅館日常用品該帶走嗎？員工抖「退房後內幕」：要想清楚
無論是出差或是趁著連假外出遊玩，在結束一整天的行程後，入住旅館當作完美結尾肯定是必備行程，而為了給予住客最佳住宿體驗，多數旅館皆會提供各式生活用品，不少人在退房時也會將其帶離，對此就有網友表示，類似物品自己每次帶回家後，常常久放不用，但不拿走又覺得浪費，好奇詢問眾人意見，貼文引發熱議。
原PO在Dcard發文提到，「因為常常出差的關係，所以台灣各地的旅館幾乎都去過一些，有住過很好的，也有住過不太好的，但每次住旅館最困擾我的是，到底要不要把備品帶走？」她指出，自己最初相當喜歡「給洗髮、沐浴、潤髮跟乳液，共4小罐」的旅館，因為退房可以順便拿走，感覺很賺。
不過他也強調，時間拉長後，「到後來家裡累積了超級多這種小罐的備品，通常最不會用到的就是乳液，每次都想拿，但拿了也不會用，我在想如果不拿的話，旅館在整理房間的時候，也會把備品丟掉吧？這樣也是很浪費，好奇大家住旅館會把備品帶回家嗎？」
貼文一出掀起討論，網友紛紛表達想法「會啊！特別是那種五星級的飯店 拿回家用真的過癮」、「我會帶走耶，然後捐給住院的遊民病人們」、「拿啊，偶爾換成其他的味道洗澡，就有出去玩的感覺了」、「會用到才拿」、「想要的才會拿，不會所有東西都掃空」、「不會用到的我就不會帶走」。
此外，貼文也釣出做過旅館工作的網友表示，「自己想清楚啊，我做過類似工作，你不拿都是會拿去丟掉，怕有客人動手腳」、「以前旅館業路過，其實房務阿姨最喜歡都拿光的，因為這樣補備品很快，也不用檢查有沒有被用過」、「一次性牙刷、牙膏都會丟掉，包括所有一次性的東西，如果可以的話，還是帶走會比較好，也方便工作人員補貨」。（編輯：張志浩）