肛門千萬別用「這4樣」清洗！醫揭5關鍵：殘留騷味不是髒

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第一「肛門像嘴唇」，肛門的皮膚很像稚嫩的嘴唇，本來就該有點濕潤、有點油脂，如果你不會覺得嘴唇髒而反覆用肥皂或紙巾磨洗，請不要這樣對待肛門；第二「天冷的時候油脂少，少洗點」，肛門只適合溫和擦拭或水洗，且受傷、搔癢時，只能用溫涼水洗，不宜過熱，局部可使用凡士林做基礎保濕。不要執著洗到沒味道，水洗後還有點肛門腺的味道是正常，真的不是髒。
第三「癢時溫涼水洗，配合冰敷」，若入夜時搔癢影響睡眠，可以隔著衣褲以冰袋冷敷，或者用飲用水淋濕衛生棉、將濕衛生棉放入冷凍庫，取出後做夜間冷敷使用；第四「少摩擦、多按壓；注意濕式衛生紙的成份可能不適合你」，用再好的藥膏或濕式紙巾成份，都有人會過敏。如果越擦越癢，考慮一下它是否不適合您。另外，有些患者因為長期痔瘡脫垂，造成肛門內黏膜外翻，將腸內濕黏的腸液沾染在肛門四周，引起潮濕、破皮、搔癢等症狀。這些痔瘡引起的肛門搔癢，常常需要至門診與醫師討論，徹底解決痔瘡問題，才能除卻搔癢的根因。
第五「注意可能引起發癢的衣物纖維」，通常我們建議「棉質內褲」最好，主要理由在於它好洗、透氣、纖維細，高貴不貴，不過它洗久了會起毛球，所以穿了十年的棉內褲在你覺得肛門癢的時候，可能就是短纖維端都翹起來成為搔癢毛鬚，請考慮換掉它。（編輯：郭佩蓉）