他特製「快篩隨身碟」爆紅！網見實測狂敲碗：求購網址
本土疫情擴大延燒，連帶民眾對於快篩試劑的需求量也暴增，不過用完的試劑你會怎麼處理？就有一位民眾突發奇想，發揮創意將快篩試劑匣改造成「USB隨身碟」，網友一看實際使用結果都紛紛驚呼：「可以量產嗎？」
一名女性網友在臉書社團《爆料公社二社》貼出一組照片並發文：「客製化快篩隨身碟3.0！老公傑作」，只見照片中的USB隨身碟竟是利用快篩試劑匣改裝的，不僅如此，將隨身碟插進電腦USB插孔後，亮起的藍色燈號恰巧落在快篩試劑品管線（T）的位置，顯示正常運作中！
貼文曝光後，短短不到一天就吸引超過2.4萬人次按讚，許多網友紛紛表示：「求購網址」、「天才」、「這感覺會熱賣」、「可惡，想買」、「不錯，有料，可以頒個創意設計獎」、「害我想入手…」、「民間高手呀」。
另外也有網友歪樓笑說：「兩條紅線可以增加防盜功能」、「亮兩顆燈電腦會確診」、「千萬不要！萬一電腦染到疫情了，怎麼辦啊？」、「檢查電腦有沒有中毒嗎？」、「這是新推出的確診機」、「再過二十年可以拿出來紀念這個時代」、「所以插電腦出現兩條線是不是電腦也要隔離？」、「有沒有快篩悠遊卡要出來了」。（編輯：陳珮瑜）