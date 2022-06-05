電鍋內鍋污漬怎清洗？婆媽抖「簡單一招」超乾淨：很有效

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貼文一出，許多婆媽分享簡單1招「用檸檬酸」，「檸檬酸+水，直接按下去煮」、「檸檬酸+一杯水，水滾，關開關，靜置一小時，水倒掉，海綿清理一下就白了」、「泡檸檬酸水溶液，濃一點」、「檸檬酸下去煮，等滾了，斷電！等溫度降低沖一下水就好了」、「用檸檬酸加水下去煮，之後用刷的就可以刷掉，如果以後懶得常常洗，可以改加RO水就可以減少這種狀況。因為我懶所以我都想這樣用」、「檸檬酸加水用電鍋煮沸，檸檬酸也可以拿來除保溫瓶水垢」、「檸檬酸加水下去煮，滾了可以刷一下」。
不過，也有人提醒，「這是鋁鍋，不能用檸檬酸，會腐蝕」、「這是鋁鍋，我是都乖乖拿細一點的菜瓜布刷而已。不鏽鋼就可以用檸檬酸+水下去燉，很快」、「這個外鍋看起來像是鋁製的，建議您用少量的檸檬酸就好，不要浸泡太久的時間，以免腐蝕過頭，檸檬酸的量絕對不能放多，放多外鍋一定會被腐蝕過頭。鹼的話不建議您使用，會讓鋁變黑」。
另外，也有人分享不同的方法，「用鳳梨皮加水滿鍋，電鍋滾切掉靜置一段時間（看髒汙程度）免刷超乾淨」、「我看婆婆也都用鳳梨皮加水蒸，真的超乾淨的」、「蘇打粉試試看～」、「我是用白醋，加點水，開熱一下去刷，可以泡一下，刷完用洗碗精洗」、「我用醋，超乾淨」。（編輯：郭佩蓉）