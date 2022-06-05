麥當勞「隱藏點法」不知虧大！3品項只要10元：省一堆錢

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貼文一出，許多網友不知情，「我這一秒才知道」、「天阿，我也是昨天看到動態才知道」、「完全不知道這件事」、「還有這種操作！！？」、「我現在才知道耶」、「不知道，虧大了」、「我看完文才知道」。
不過，也有不少知情網友留言分享省錢妙招，「我都會為了小薯走得來速，1+1配小薯，可以變成一個set」、「得來速，薯餅也$10」、「必買，直接說得來速小薯，以前還有蘋果派...」、「每次去得來速就是固定，我要1+1 麥香雞(或雞塊)配玉米湯，甜心卡，雞塊送可樂，再來個10元小薯」。
事實上，根據麥當勞官網指出，這是「得來速貴賓」的專屬優惠，只要憑卡消費，即可用10元的價格買到蛋捲冰淇淋、小薯和薯餅。不過每車每次消費僅限優惠一次，優惠期間則至今年12月31日為止。至於該如何成為得來速貴賓？其實官網也有「VIP貴賓卡」下載按鍵可以點選，還有網友分享「得來速貼紙很好用，我們已經用好多年了，不管是貼在汽車前檔玻璃上，還是摩托車前面，一樣好用」。
因此民眾若將「得來速貴賓卡」貼在汽車、摩托車上到麥當勞得來速消費時，千萬別忘記該優惠，就能將原價18元的蛋捲冰淇淋、35元小薯、32元薯餅，以10元的價格買入，依序可以省下8元、25元和22元，相當划算。（編輯：郭佩蓉）