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沒帶錢重辦簽證！2寶媽桃機狂奔　航警「1舉動」暖爆眾人

▲有網友分享，在桃園機場面臨的尷尬狀況，幸好在航警的熱心幫助下順利借到現金，才能帶著孩子們回到愛爾蘭。（圖／NOWnews攝）
▲有網友分享，在桃園機場面臨的尷尬狀況，幸好在航警的熱心幫助下順利借到現金，才能帶著孩子們回到愛爾蘭。（圖／NOWnews攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-05 14:24:11

人間處處有溫情！一名女網友，日前準備帶著孩子們回到愛爾蘭時，卻碰上了必須重新辦理簽證，才能搭航班的尷尬狀況，身上也沒有帶任何現金就快要崩潰。所幸在桃園機場航警的暖舉下，才終於結束這場鬧劇，故事也讓大家感到既有趣又溫暖。

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網路論壇PTT-Woman板，5日出現一名網友PO文表示，5/26當天晚間8點，她正準備帶著兩位孩子出境回到愛爾蘭，直到檢查護照蓋章的最後一關，才發現沒有台灣護照的孩子們使用的「外國人特殊入境三個月許可證」已經逾期兩週了。

「疫情前兒子回來都是用歐盟護照，所以我也是第一次遇到這個狀況。」慌張的她在移民官的告知下，趕緊回到機場大廳，重新辦理簽證，無奈身上卻沒有現金來付300元的手續簽證費，就連信用卡、提款卡通通不能用。

▲桃園機場公司公開招募109年新進員工，起薪2萬7千元起到近7萬2千元不等。（示意圖／NOWnews資料照，記者陳致宇攝）
▲原PO特別向桃園機場航警發文致謝，才能讓她們順利搭機回到愛爾蘭。（示意圖／NOWnews資料照，記者陳致宇攝）
眼看已經在廣播登機，無助的她只好抱著孩子，向路過的兩名航警借錢，幸好其中一位年輕好心的航警，馬上聯絡辦公室的同事幫忙「幫我拿300過來，對，就算我的。」原PO提到，後來對方還陪他們到外國人簽證辦理處等候，「在同事拿來的300元還沒出現前，我甚至硬要了兒子的簽證單要衝向登機門～留下警察在那裡當人質...他也笑笑的同意了。」

所幸，最後原PO母子3人順利搭上航班，回想起剛剛的鬧劇，不禁直呼「坐下後我不停咒罵自己愚蠢，心中同時感動世界上好人還是很多，包含移民署辦事人員，後來讓我插隊的民眾和安檢人員、最大的貴人年輕航警陳先生，緊張的機組人員，還有陪著我一起在機場奔跑的兩歲兒子...謝謝你們為我的返鄉旅程畫下一個美麗的句號。

故事曝光後，大家紛紛感到溫暖，「推航警好心，幸好有順利登機～推台灣好心人還是很多～謝謝航警」、「暖心推 一早起床看到心情好好」、「好驚悚喔我可能會直接哭出來哈哈」；但還是有人建議原PO以後還是帶現金備用比較安全。（編輯：詹鎰睿）

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