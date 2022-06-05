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IG也能「偷看訊息」？最強新功能曝光　網爆動：等很久了

▲IG也能偷看訊息？最強新功能曝光，網友爆動：「等很久了！」（示意圖／Pixabay）
▲IG也能偷看訊息？最強新功能曝光，網友爆動：「等很久了！」（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-05 14:55:592022-06-05 15:11:10

現代人多用訊息與親友連絡，使用軟體包含Facebook、Line等不勝枚舉，Instagram也擁有不少使用者，近日有使用Apple手機的民眾指出，發現IG多出「偷看訊息的功能」，表示不用點進對話框，就能在聊天列表將對話看完，對方頁面上也不會顯示「已讀」，一切神不知鬼不覺，而這消息引起一片譁然，網友爆動：「等這功能很久啦！」

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原PO於Dcard中以「哀居可以偷看訊息了！」為題發文，表示身為蘋果手機使用者的她，近日發現IG已支援預覽訊息的功能，方法是在IG聊天列表長按對話框，即會彈出聊天內容，且原PO兩隻帳號皆能使用，令她相當興奮：「來賓掌聲！」

▲在IG聊天列表中長按對話框，即會彈出聊天內容（圖／記者鍾怡婷拍攝） 
▲在IG聊天列表中長按對話框，即會彈出聊天內容（圖／記者鍾怡婷拍攝） 
跟消息震驚了許多網友，紛紛立刻開啟程式測試，有些網友成功叫出「更新完就有了，我的是12」、「看了這篇才知道，馬上跑去試還真的可以」、「這功能真的太棒惹」，部分人則無法順利預覽「為啥我更新還是沒有」、「身為安卓的我：」、「剛換13，依然沒有這個」。

其實這種「部分人有」的現象並非首例，Instagram測試新功能時常會出A、B測試版，意即一群人能立刻享受功能，另一群人則需等待後續更新、改善，網友表示：「應該幸運兒才有，就更跟有些功能不會大家都有一樣」（編輯：李惠婷） 

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