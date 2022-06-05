好市多商品「放2年突退貨」？原因全場怒了：臉皮有夠厚
好市多（Costco）內販賣的產品多元，成為不少人購物補足物資的首選商場，而其「退貨機制」也是更獲得眾人讚賞，因此有網友也分享，自己買了捕蚊燈回家後，家人卻發現成效不彰，於是在近日前往完成退貨，原本想發文感謝好市多，但眾人卻發現，該網友退貨的商品竟是「2年前」買的，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提及，她在109年5月時，在商場內購入一台捕蚊燈給家人用，雖然後來認為效果不好想退貨，但卻遲遲沒有行動，直到今（111）年6月初才前往辦理。
原PO接著說道，當初原本以為是用先生的會員身分買的，結果沒想到是自己的，退貨成功後，她也表示「我目前已不用好市多的會員了，好市多還是退我錢，真的很訝異也很感恩」，文末更是再次強調他要感謝好市多兩點，「讓我買了2年多的商品還讓我退貨」、「現在已不是好多市的會員，還是讓我退貨」。
看似一般的感謝，在貼文曝光後卻引來不少網友批評，「雖然妳不尷尬，但大家都替妳感到尷尬」、「買了2年放在家裡耶？怎麼還好意思回去退貨」、「退貨前，妳聽了幾次勇氣」、「這樣有點濫用人家的好意了吧」、「這樣就是奧客吧，放2年退回去要怎處理」、「妳的原意是要誇獎好市多，卻意外讓我們發現妳的奧客行徑」。（編輯：張志浩）